Należący do Nowej Zelandii okręt HMNZS Manawanui, specjalizujący się w badaniach oceanu, na początku października uderzył w podwodną rafę koralową i osiadł na mieliźnie u brzegów wyspy Upolu w archipelagu Samoa. Na okręcie doszło następnie do pożaru, a finalnie HMNZS Manawanui zatonął . Uratowano wszystkie 75 osób, które znajdowały się na pokładzie jednostki.

Okręt zatonął na autopilocie

Nikt na wpływającym na mieliznę okręcie nie sprawdził jednak, czy nie płynie on na autopilocie. Dowódca nowozelandzkiej marynarki Garin Golding przekazał, że "bezpośrednia przyczyna wpłynięcia na mieliznę została ustalona jako seria błędów ludzkich". - Pamięć mięśniowa osoby odpowiedzialnej powinna skierować ją do odpowiedniego panelu, gdzie mogłaby sprawdzić, czy na monitorze wyświetla się włączenie autopilota, czy nie - dodał.

Tonący nowozelandzki okręt HMNZS Manawanui Government of Samoa

Zatonął okręt Nowej Zelandii

HMNZS Manawanui to pierwszy okręt utracony przez nowozelandzką marynarkę wojenną od czasów II wojny światowej. Był jedną z zaledwie dziewięciu jednostek marynarki wojennej tego państwa. Do zatonięcia doszło na obszarze, który nie był badany od 1987 roku - pisze BBC, co mogło mieć wpływ na nieznajomość wód i dna morskiego.