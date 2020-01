Trzy poważne zarzuty, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Netanjahu wycofuje wniosek o nadanie immunitetu

"Nikt nie może prowadzić kraju i jednocześnie radzić sobie z trzema poważnymi oskarżeniami"

Prawicowa partia Likud, na czele której stoi Netanjahu, planowała zbojkotowanie wtorkowego posiedzenia Knesetu - podaje Associated Press.

Wycofanie przez Netanjahu wniosku o przyznanie mu immunitetu toruje drogę do postępowania sądowego przeciwko premierowi - zauważa agencja AP i dodaje, że trzecie w ciągu roku wybory parlamentarne, w których Netanjahu będzie walczył o polityczne przetrwanie, odbędą się w Izraelu 2 marca.

Oczekuje się, że Kneset zbierze się we wtorek, pomimo wycofania przez Netanjahu wniosku o utworzenie komisji, która zajmie się również wnioskiem byłego ministra pracy i ubezpieczeń społecznych Chaima Kaca o zwolnienie z odpowiedzialności karnej w jego sprawach o korupcję.

Netanjahu grozi do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję, i do trzech lat za defraudację i nadużycie zaufania. Jego proces rozpocznie się prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy, jednak premier może też zdecydować się na ugodę pozasądową, by uniknąć postępowania procesowego.