Prezydent Niemiec "odczuwa wielką ulgę"

- Odczuwam wielką ulgę, że Joe Biden zostanie dziś zaprzysiężony jako prezydent USA i wprowadzi się do Białego Domu. Cieszymy się, że w wielu kwestiach będziemy znowu mieć po naszej stronie USA jako niezbędnego partnera: w walce z pandemią COVID-19, w globalnym chronieniu klimatu, w kwestiach bezpieczeństwa, także kontroli zbrojeń i rozbrojenia, oraz wielu szerzących się na świecie konfliktów – oświadczył Frank-Walter Steinmeier.

Trudne relacja Trumpa z Berlinem

W ciągu czterech lat kadencji Donalda Trumpa relacje między Niemcami a USA uległy osłabieniu. Jednym z czynników podgrzewających spór między Waszyngtonem a Berlinem była kwestia finansowania obronności. Trump zarzucał Niemcom, że przekazują za małą część swojego budżetu na ten obszar. "Niemcy płacą (z ociąganiem się) 1 procent PKB na NATO, podczas gdy my płacimy 4 procent z o wiele większego PKB. Czy ktoś uważa, że to ma sens? Chronimy Europę (co jest słuszne), ale z wielką stratą finansową, a w zamian jesteśmy niesprawiedliwie łupieni na handlu. Nadchodzi zmiana!" – pisał w czerwcu zeszłego roku.