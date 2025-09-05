Logo strona główna
Świat

Zaostrza się konflikt na linii Francja-Izrael. "Wizyta Macrona niemożliwa"

Prezydent Francji Emmanuel Macron
Giorgia Meloni i Emmanuel Macron na szczycie G7 w Kanadzie
Źródło: Reuters
Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Izraelu jest niemożliwa, dopóki będzie kontynuował inicjatywy szkodzące Izraelowi - powiedział szef MSZ Izraela Gideon Saar. Dyplomata wezwał Francję do ponownego rozważenia zapowiedzianego przez Macrona uznania państwowości Palestyny.

Biuro szefa izraelskiej dyplomacji Gideona Saara poinformowało, że przekazało stanowisko Paryżowi w czwartek w rozmowie telefonicznej z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jean-Noelem Barrotem. Szef MSZ Izraela wezwał francuskiego odpowiednika do ponownego rozważenia uznania państwowości Palestyny, oceniając, że ten krok "podważa stabilność na Bliskim Wschodzi i szkodzi interesom narodowym i bezpieczeństwa Izraela".

Emmanuel Macron
Netanjahu oskarża Macrona. Jest odpowiedź
Emmanuel Macron
Macron ostrzega przed "katastrofą o bezprecedensowej skali"
Emmanuel Macron
Macron napisał do Netanjahu. Odpowiedział na "oskarżenia, które obrażają całą Francję"

Saar zapewnił Barrota, że Izrael dąży do dobrych stosunków z Francją, ale Paryż "musi szanować stanowisko Izraela w kluczowych dla jego przyszłości i bezpieczeństwa kwestiach". "Wizyta Macrona w Izraelu jest niemożliwa, dopóki będzie nieustępliwie kontynuował inicjatywy i działania szkodzące interesom Izraela" - napisano w komunikacie MSZ w Jerozolimie.

Francja zapowiada uznanie państwowości Palestyny

Macron zapowiedział pod koniec lipca, że jego kraj uzna państwowość Palestyny podczas jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debata generalna ma się rozpocząć 23 września.

Francja wraz z innymi państwami kilkukrotnie krytykowała w ostatnich miesiącach działania Izraela w Strefie Gazy, zwracając uwagę na tragiczną sytuację palestyńskich cywili i wzywając do przerwania izraelskiej ofensywy, zawarcia rozejmu i zwiększenia napływu pomocy humanitarnej.

Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans
Rośnie liczba ofiar w Strefie Gazy. Lokalne władze podały nowy bilans

Stanowisko Francji było krytykowane przez władze Izraela. Premier Benjamin Netanjahu zarzucił Macronowi, że jego decyzje przyczyniają się do wzrostu antysemityzmu i nagradzają terrorystyczny Hamas. Pałac Elizejski komentował te oskarżenia jako "błędne i nikczemne".

Jeszcze przed wrześniową sesją ONZ Macron chciał na krótko przylecieć do Izraela, ale Netanjahu uzależnił wizytę od zmiany stanowiska wobec Palestyny, co odrzuciła strona francuska - poinformowała w środę izraelska publiczna stacja Kan.

Podobne deklaracje o uznaniu Palestyny ogłosiły też rządy m.in. Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii czy Belgii.

Incydent podczas targów zbrojeniowych. Jedno ze stoisk oblane czerwonym płynem
Incydent podczas targów zbrojeniowych. Jedno ze stoisk oblane czerwonym płynem

Kielce

140 krajów uznaje Palestynę jako państwo

Obecny izraelski rząd sprzeciwia się powstaniu państwa palestyńskiego, które ten naród chciałby utworzyć na terenie Strefy Gazy, Zachodniego Brzegu Jordanu i Jerozolimy Wschodniej.

Powstanie niepodległej Palestyny jest elementem tzw. rozwiązania dwupaństwowego, które miałoby zakończyć konflikt izraelsko-palestyński. Takie podejście jest popierane przez ONZ, UE, państwa arabskie czy Autonomię Palestyńską.

Zamierzają uznać państwowość Palestyny. Ostra reakcja z USA i Izraela
Zamierzają uznać państwowość Palestyny. Ostra reakcja z USA i Izraela

Zachodni Brzeg pozostaje pod izraelską okupacją, ale jest współadministrowany przez Autonomię Palestyńską. Jerozolima Wschodnia została anektowana przez Izrael, czego nie uznała większość państw świata. W Strefie Gazy od blisko dwóch lat trwa wojna Izraela przeciwko rządzącemu tym terytorium Hamasowi. Zginęło w niej ponad 63 tysiące Palestyńczyków, w enklawie panuje głód.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica