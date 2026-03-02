Logo strona główna
Świat

Zamykają ambasadę w Teheranie. Odpowiedź na irańskie ataki

Port Jebel Ali w Dubaju po irańskim ataku
Michał Samulski o sytuacji w Dubaju. "Lotnisko jest zamknięte"
Źródło: TVN24
Ministerstwo spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało w niedzielę o zamknięciu placówki dyplomatycznej w Teheranie i wycofaniu ze stolicy Iranu swojego ambasadora. To odpowiedź na irańskie ataki.

W odpowiedzi na atak ze strony USA i Izraela, na amerykańskie bazy w Kuwejcie, ZEA, Katarze i Bahrajnie, a także Izraelu - skierowano irańskie rakiety i drony.

W wyniku ostrzałów w ZEA zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych. Ucierpiały również cztery lotniska cywilne w Kuwejcie, Dubaju, Abu Zabi i Katarze; ostrzelane zostały dwa hotele w Dubaju i luksusowy hotel Crowne Plaza Manama w Bahrajnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Atak na Iran i odwet reżimu. Pokazujemy na mapach

Atak na Iran i odwet reżimu. Pokazujemy na mapach

Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

W niedzielę resort dyplomacji ZEA poinformował o zamknięciu swojej ambasady w Teheranie oraz wycofaniu z tego kraju ambasadora.

Kilkaset irańskich dronów nad ZEA

W trwającym od soboty konflikcie ministerstwo obrony ZEA zidentyfikowało 541 irańskich dronów, z czego 506 zostało zestrzelonych, a 35 spadło na terytorium kraju. W komunikacie resortu dodano, że namierzono też 165 irańskich pocisków balistycznych, z czego 152 zostały przechwycone, a 13 spadło do morza.

Szef irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani oznajmił, że ataki były wymierzone w bazy amerykańskie w regionie, a nie w sąsiednie kraje.

>>> Zobacz też: Najważniejsze informacje dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Iran USA Zjednoczone Emiraty Arabskie Konflikty zbrojne Iranu Izrael Dubaj
