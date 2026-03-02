Zamykają ambasadę w Teheranie. Odpowiedź na irańskie ataki

Michał Samulski o sytuacji w Dubaju. "Lotnisko jest zamknięte" Źródło: TVN24

W odpowiedzi na atak ze strony USA i Izraela, na amerykańskie bazy w Kuwejcie, ZEA, Katarze i Bahrajnie, a także Izraelu - skierowano irańskie rakiety i drony.

W wyniku ostrzałów w ZEA zginęły co najmniej trzy osoby, a 58 zostało rannych. Ucierpiały również cztery lotniska cywilne w Kuwejcie, Dubaju, Abu Zabi i Katarze; ostrzelane zostały dwa hotele w Dubaju i luksusowy hotel Crowne Plaza Manama w Bahrajnie.

W niedzielę resort dyplomacji ZEA poinformował o zamknięciu swojej ambasady w Teheranie oraz wycofaniu z tego kraju ambasadora.

Kilkaset irańskich dronów nad ZEA

W trwającym od soboty konflikcie ministerstwo obrony ZEA zidentyfikowało 541 irańskich dronów, z czego 506 zostało zestrzelonych, a 35 spadło na terytorium kraju. W komunikacie resortu dodano, że namierzono też 165 irańskich pocisków balistycznych, z czego 152 zostały przechwycone, a 13 spadło do morza.

Szef irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani oznajmił, że ataki były wymierzone w bazy amerykańskie w regionie, a nie w sąsiednie kraje.

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft

