Eksplozja przed windą. W Moskwie zginął separatysta poszukiwany przez Ukrainę

W eksplozji w wieżowcu w Moskwie zginął Armen Sarkisjan, szef federacji bokserskiej samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej i twórca batalionu, walczącego z siłami ukraińskimi w Donbasie - podały rosyjskie agencje informacyjne. Według lokalnych mediów było to prawdopodobnie zabójstwo na zlecenie.

Wcześniej w poniedziałek rosyjskie kanały na Telegramie relacjonowały, że w jednym z wieżowców na luksusowym osiedlu w stolicy Rosji doszło do zamachu. Kanał Baza, znany z kontaktów z rosyjskimi siłami bezpieczeństwa, zamieścił nagranie pokazujące zniszczenia po wybuchu. Baza podała, że eksplozja miała miejsce w holu przy windach na parterze.

Rosyjskie służby przy osiedlu Ałyje Parusa, gdzie doszło do zamachu

Rosyjskie służby przy osiedlu Ałyje Parusa, gdzie doszło do zamachu PAP/EPA

Wybuch przy windach

Według rosyjskiego dziennika "Kommiersant", powołującego się na własne źródła, w budynku eksplodował granat lub ładunek wybuchowy na bazie granatu. Do eksplozji doszło w chwili, gdy Sarkisjan wszedł do budynku wraz ze swoimi ochroniarzami. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Jeden z jego ochroniarzy zmarł. Ranne zostały trzy inne osoby.