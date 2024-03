- To, co wydarzyło się wczoraj w Moskwie, jest oczywiste, a Putin i inne szumowiny po prostu próbują zrzucić winę na kogoś innego. Oni zawsze mają te same metody. To już było. Były bombardowane domy, strzelaniny i eksplozje. I zawsze zrzucają winę na innych - powiedział Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

- Przyjeżdżają na Ukrainę, palą nasze miasta i próbują zrzucić winę na Ukrainę. Torturują i gwałcą naszych ludzi - i obwiniają za to ich. Sprowadzili setki tysięcy własnych terrorystów tutaj, na ukraińską ziemię, aby walczyli przeciwko nam i nie obchodzi ich, co dzieje się w ich własnym kraju - mówił.

Zełenski: Putin jeszcze nie jeden raz spróbuje obrócić podobne sytuacje na swoją korzyść

Zełenski zauważył, że Putin zwrócił się do swoich obywateli dopiero następnego dnia po ataku terrorystycznym na halę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku, gdyż "myślał, jak połączyć to z Ukrainą". - To wszystko jest bardzo przewidywalne -zaznaczył. Prezydent Ukrainy powiedział, że setki tysięcy Rosjan, którzy walczą przeciwko jego państwu, to wystarczająca siła, by pokonać terrorystów wewnątrz kraju. - Jeśli Rosjanie są gotowi umierać w milczeniu w "krokusach" i nie zadawać żadnych pytań swoim służbom specjalnym, Putin jeszcze nie jeden raz spróbuje obrócić podobne sytuacje na korzyść dla swojej osobistej władzy - stwierdził. Zełenski oświadczył, że terroryści zawsze muszą przegrać i podziękował ludziom, którzy walczą z terrorem.