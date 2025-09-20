Logo strona główna
Świat

"Żądam, aby laboratoria opublikowały wyniki". Czym otruto Aleksieja Nawalnego?

Aleksiej Nawalny
Aleksiej Nawalny upamiętniony w polskich miastach
Źródło: TVN24
Według rosyjskiego opozycjonisty Władimira Kara-Murzy, zachodnie laboratoria ukrywają, czym został zabity Aleksiej Nawalny. Jego zdanie podziela również wdowa po zmarłym liderze Julia Nawalna. Mówi o "powodach politycznych".

W środę Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju Nawalnym, ogłosiła, że badania przeprowadzone w zachodnich laboratoriach wykazały, że został otruty, zaś winnym zabójstwa jest Władimir Putin. Zażądała ujawnienia, jaka substancja została zidentyfikowana przez zachodnie laboratoria, do których trafiły próbki pobrane z ciała zmarłego.

Rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza precyzował w niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd, że zagraniczne laboratoria nie ujawniają danych dotyczących otrucia Aleksieja Nawalnego z powodu nieformalnych porozumień między służbami wywiadowczymi.

Są wyniki badań. Wiadomo, dlaczego zmarł Nawalny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są wyniki badań. Wiadomo, dlaczego zmarł Nawalny

Kara-Murza, którego dwukrotnie usiłowano otruć, powołał się na własne doświadczenie. Mówił, że w 2020 roku amerykański resort sprawiedliwości przekazał mu dokumenty FBI dotyczące śledztwa w sprawie prób otrucia go w latach 2015 i 2017. Jednak wyniki badań laboratoryjnych zostały utajnione - relacjonuje portal Moscow Times.

Jak pisze portal, pomimo procesu sądowego, w którym Kara-Murza uzyskał dokumenty potwierdzające celowe otrucie, nazwa substancji służącej do zamachu na niego nie została ujawniona nawet w sądzie. Spośród ponad 1200 stron materiałów, 206 ostatecznie pozostało całkowicie utajnionych, a FBI, według polityka, powołało się wówczas na ustawę zakazującą ujawniania metod stosowanych przez służby wywiadowcze.

Nawalnego zabito zakazaną bronią?

- Wojna to wojna, polityka to polityka, sankcje to sankcje, ale agencje wywiadowcze utrzymują własne kanały komunikacji i własne umowy. Jeśli zachodnie laboratoria opublikują wyniki (badań próbek Nawalnego - red.), będzie to oficjalne potwierdzenie, że Federacja Rosyjska pod przywództwem Putina nadal produkuje i używa zakazanej broni chemicznej, wbrew ustanowionej międzynarodowej Konwencji o Broni Chemicznej. Wtedy musieliby działać, jakoś zareagować. Najwyraźniej nie chcą tego zrobić - powiedział Kara-Murza.

Aleksiej Nawalny
Aleksiej Nawalny
Źródło: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

Także Nawalna oceniła, że laboratoria nie ujawniają, czym został zabity jej mąż "z powodów politycznych". - Uważam, że Władimir Putin jest winny zabójstwa mojego męża. Oskarżam rosyjskie służby wywiadowcze o opracowanie broni chemicznej i biologicznej i żądam, aby laboratoria opublikowały wyniki - oznajmiła.

Autorka/Autor: ms/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Oleg Nikishin/Epsilon/Getty Images

TAGI:
Aleksiej NawalnyKremlRosjaWładimir PutinFBI
