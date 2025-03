Zdobywca Oscara pobity przez izraelskich osadników. Potem żołnierze go skuli i zawiązali mu oczy

Osadnictwo na Zachodnim Brzegu Źródło: Reuters Archive

Palestyński reżyser i aktywista, laureat Oscara za film "No Other Land" Hamdan Ballal został w poniedziałek pobity przez izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu. Filmowiec został następnie zatrzymany przez izraelską policję - donosi agencja AP powołując się na naocznych świadków.

Dziesiątki izraelskich osadników przybyły wieczorem do palestyńskiej wsi Suseja i rzucały kamieniami w mieszkańców, samochody i domy - relacjonował portal Times of Israel za źródłami palestyńskimi. Według policji Palestyńczycy odpowiedzieli, rzucając kamieniami w osadników.

Grupa zamaskowanych osadników zaatakowała także będących na miejscu izraelskich aktywistów pokojowych - przekazał agencji AP jeden z działaczy.

Palestyński reżyser i aktywista Hamdan Ballal został pobity przez izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Źródło: Raviv Rose/Associated Press/East News

Policja zatrzymała trzech Palestyńczyków, wśród nich reżysera Hamdana Ballala - poinformowała adwokatka Leah Cemel. Dodała, że nie mogła się z nimi skontaktować, a policja powiedziała jej, że zatrzymanych przewieziono do bazy wojskowej w celu opatrzenia. Wojsko oficjalnie nie skomentowało sprawy.

Atak osadników i interwencja wojska

Świadkiem zdarzenia był m.in. Basel Adra, który w marcu wraz Ballalem i dwoma Izraelczykami, Juwalem Abrahamem i Rachel Szor, otrzymał Oscara za najlepszy pełnometrażowy filmu dokumentalny "Nie chcemy innej ziemi" (ang. "No Other Land") . Palestyńsko-izraelska produkcja opowiada o przemocy i przesiedleniach Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu.

Hamdan Ballal Źródło: Monika Skolimowska/PAP

Jak relacjonował Adram cytowany przez AP, kilkudziesięciu osadników, niektórzy zamaskowani, inni z bronią i w izraelskich mundurach, zaatakowało wioskę Suseja. Na miejsce przybyli izraelscy żołnierze.

Wojskowi celowali w Palestyńczyków, podczas gdy napastnicy nadal rzucali kamieniami - mówił Adram.

Jeden z osadników poszedł wraz z żołnierzami do domu Ballala, jego żona słyszała jak jest bity, później żołnierze wyprowadzili do samochodu wojskowego skutego kajdankami reżysera, któremu zawiązano też oczy - przekazał dalej Adra.

AP dodała, że niektóre z szczegółów zatrzymania Ballala zostały też potwierdzone przez innego naocznego świadka.

Eskalacja przemocy na Zachodnim Brzegu

Zachodni Brzeg Jordanu jest od 1967 r. okupowany przez Izrael. Od lat 90. częścią tego obszaru współadministruje Autonomia Palestyńska. Palestyńczycy dążą do utworzenia na Zachodnim Brzegu swojego niepodległego państwa. Izrael jest od dawna oskarżany o łamanie praw Palestyńczyków, w tym przymusowe przesiedlenia i przejmowanie ziemi. Na tym terenie powstały też liczne osiedla żydowskich osadników, co utrudnia proces pokojowy. Na Zachodnim Brzegu mieszka obecnie blisko 3 mln Palestyńczyków i ok. 500 tys. żydowskich osadników.

W ostatnim czasie media i organizacje broniące praw człowieka informowały o wzroście przemocy radykalnych osadników wobec Palestyńczyków, zarzucając władzom izraelskim niewystarczającą reakcję.

Zachodni Brzeg Jordanu Źródło: PAP