Proces ruszył z oporami, bo jego niektórzy uczestnicy dopiero 2 grudnia dostali akta sprawy. - Śmierć Anastazji to jedna z głośniejszych spraw kryminalnych ostatnich kilkudziesięciu lat. Niektórzy mieszkańcy żyjącej z turystyki wyspy boją się o jej dobry wizerunek, natomiast większość z nich żąda szybkiego wyjaśnienia sprawy i sprawiedliwości - wskazywał Marcin Jakubczyk, reporter programu "Uwaga!" TVN.

Zabójstwo Polki na Kos

27-letnia Anastazja pracowała na Kos w jednym z hoteli. W czerwcu 2023 roku jednego dnia jej szef szybciej zwolnił ją do domu. Monitoring uchwycił Polkę w jednym z barów, a potem w sklepie, gdzie robiła zakupy. To tam spotkała kilku obywateli Pakistanu i Bangladeszu również pracujących na wyspie. Z Sallahudinem S. wsiadła na skuter i pojechała do jego mieszkania.