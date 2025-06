Zaatakowali szpital, zabili dzieci

Mobilna kuchnia serwuje żywność rodzinom sudańskim wysiedlonym w wyniku wojny Źródło: Reuters

Atak przeprowadzono w prowincji Kordofan na południu kraju. Szef WHO nie poinformował, kto ostrzelał placówkę, zaapelował natomiast, by strony konfliktu nie atakowały infrastruktury medycznej. Sudańskie biuro WHO przekazało wcześniej, że w ostrzale szpitala Al Mujlad zginęło sześcioro dzieci i pięciu lekarzy, a sama placówka jest poważnie uszkodzona.

Według informacji Tedrosa szpital znajduje się w pobliżu linii frontu w konflikcie między wojskami rządowymi i rebelianckimi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), które od ponad dwóch lat toczą wojnę domową w Sudanie. Kraj pogrążony jest w systematycznie pogłębiającym się chaosie. Szacuje się, że konflikt pochłonął już życie co najmniej 20 tys. cywilów oraz zmusił do opuszczenia domów przeszło 13 mln osób.

