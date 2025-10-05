Logo strona główna
Świat

Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia ukraińskiego wywiadu

rosyjscy zolnierze 09042025 02
Rosyjskie uderzenia na Ukrainę
Źródło: TVN24
Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy poinformowała o "faktach o wysokim poziomie współpracy" rosyjsko-chińskiej w zakresie danych satelitarnych. Chiny w szczególności mają dostarczać informacji o obiektach zagranicznych inwestorów.

- Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia - powiedział agencji Ukrinform przedstawiciel Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) Ołeh Aleksandrow.

- Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów - dodał.

OGLĄDAJ: Rosja i Chiny "wylewają krokodyle łzy" nad decyzją Trumpa
pc

Rosja i Chiny "wylewają krokodyle łzy" nad decyzją Trumpa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Przedstawiciel SZRU odmówił ujawnienia szczegółów na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego.

Zniszczony amerykański zakład elektroniczny

21 sierpnia w wyniku ataku rakietowego Rosji został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożary, część miasta bez prądu i zabici po rosyjskim ataku

Pożary, część miasta bez prądu i zabici po rosyjskim ataku

"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity

"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają "kryzysem" w tym kraju. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, między innymi wojskowości. Chiny wydają też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: mil.ru

Ukraina Wojna w Ukrainie Rosja Chiny zdjęcia satelitarne wywiad
