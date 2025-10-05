Tak Chiny pomagają Rosji. Ustalenia ukraińskiego wywiadu

Rosyjskie uderzenia na Ukrainę Źródło: TVN24

- Są fakty świadczące o wysokim poziomie współpracy Rosji i Chin w prowadzeniu satelitarnego rozpoznania terytorium Ukrainy w celu identyfikacji i dodatkowego rozpoznania strategicznych obiektów do zniszczenia - powiedział agencji Ukrinform przedstawiciel Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) Ołeh Aleksandrow.

- Przy tym, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, obiekty te mogą należeć do zagranicznych inwestorów - dodał.

Przedstawiciel SZRU odmówił ujawnienia szczegółów na temat obiektów w Ukrainie, które zostały zaatakowane przy użyciu danych z chińskiego rozpoznania satelitarnego.

Zniszczony amerykański zakład elektroniczny

21 sierpnia w wyniku ataku rakietowego Rosji został zniszczony amerykański zakład elektroniczny Flex w mieście Mukaczewo w położonym na zachodzie Ukrainy obwodzie zakarpackim.

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciw Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają "kryzysem" w tym kraju. Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, między innymi wojskowości. Chiny wydają też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.