Świat

Wysłannik Putina o Ukrainie. "Jesteśmy blisko"

pap_20250417_17E (1)
Kiriłł Dmitrijew: prowadzenie dialogu z Rosją jest dużym sukcesem Donalda Trumpa
Źródło: TVN24/2025 Cable News Network All Rights Reserved
Specjalny wysłannik rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Kiriłł Dmitrijew, który uczestniczy w rozmowach pokojowych w sprawie Ukrainy, zapewnił, że Rosja, USA i Ukraina są blisko "rozwiązania dyplomatycznego" w sprawie zakończenia wojny. Dmitrijew udzielił wywiadu amerykańskim telewizjom CNN i Fox News w czasie swojego pobytu w Waszyngtonie.
Kluczowe fakty:
  • Kiriłł Dmitrijew odwiedza USA po niedawnej decyzji Białego Domu w sprawie nałożenia sankcji na rosyjskie giganty naftowe Rosnieft i Łukoil.
  • Zdaniem wysłannika Władimira Putina prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "zrobił duży krok w kierunku zakończenia wojny".
  • - Lepiej prowadzić dialog z Rosją niż go nie prowadzić - podkreślił Dmitrijew.

- Myślę, że Rosja i USA i Ukraina są rzeczywiście dość blisko rozwiązania dyplomatycznego - mówił w CNN Kiriłł Dmitrijew.

Jak stwierdził, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "zrobił duży krok w kierunku zakończenia wojny, ponieważ przyznał, że chodzi o linię frontu". Dmitrijew przypomniał, że jak dotąd Zełenski nie szedł na żadne ustępstwa terytorialne i utrzymywał, że "wojska rosyjskie powinny całkowicie opuścić terytorium Ukrainy".

Człowiek Putina o "dużym sukcesie" Trumpa i kolejnym spotkaniu przywódców

- Jesteśmy zatem całkiem blisko rozwiązania dyplomatycznego, które można wypracować - dodał wysłannik Putina, który uczestniczy w rozmowach pokojowych w sprawie Ukrainy.

Jak stwierdził, "dużym sukcesem Donalda Trumpa jest prowadzenie dialogu z Rosją". - Myślę, że bardzo ważnym wnioskiem, płynącym ze spotkania Trumpa i (rosyjskiego przywódcy) Władimira Putina na Alasce jest to, że nie chodzi teraz o zawieszenie broni, ale o znalezienie ostatecznego rozwiązania konfliktu w taki sposób, aby nie został wznowiony - podkreślił Dmitrijew.

Kiriłł Dmitriew
Kiriłł Dmitriew
Źródło: MAXIM SHEMETOV/EPA/PAP

Człowiek Kremla został także zapytany o odwołane spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Odpowiedział, że spotkanie przywódców USA i Rosji odbędzie się, lecz "najpewniej w późniejszym terminie".

- Lepiej prowadzić dialog z Rosją niż go nie prowadzić - podkreślił wysłannik Kremla. Stwierdził, że "Rosja jest zainteresowana jak najszybszym rozwiązaniem konfliktu w Ukrainie, jednak taki rezultat można będzie osiągnąć tylko przy uwzględnieniu interesów Moskwy".

Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos

Donald Trump w środę oznajmił, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości. Agencja Reuters przypomniała, że powodem decyzji Białego Domu jest brak postępów dyplomatycznych w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Wizyta po nałożeniu sankcji na Rosnieft i Łukoil

W czasie wywiadu w telewizji Fox News Dmitrijew odniósł się do decyzji administracji USA w sprawie nałożenia sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil.

- Nie sądzimy, że te sankcje będą miały duży wpływ na rosyjską gospodarkę, bo ceny ropy na świecie wzrosną, a Rosja będzie sprzedawać mniej ropy, ale po wyższej cenie - powiedział Dmitrijew

Doradca ekonomiczny Władimira Putina i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) poinformował w piątek o przybyciu do USA. Według medialnych zapowiedzi w sobotę ma spotkać się w Miami z wysłannikiem Trumpa ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem.

Sam Dmitrijew zapowiedział także spotkania z innymi przedstawicielami władz, których nie wymienił z nazwiska.

pc

pc
Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP, DW, Kommiersant

Źródło zdjęcia głównego: EPA

