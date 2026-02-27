Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy

Mediolan. Tramwaj wykoleił się z torowiska Źródło: Reuters

Do wypadku doszło w piątek w centrum Mediolanu, na ulicy Viale Veneto. Tramwaj wykoleił się i wjechał w budynek - podały włoskie media. Co więcej, wypadając z torów, uderzył w kilka osób na ulicy. Niektóre z nich znalazły się pod pojazdem, skąd wydobywa je straż pożarna.

Według pierwszych doniesień śmierć w wypadku poniósł pieszy. 39 osób jest rannych - są to głównie pasażerowie tramwaju. Sześć ma poważne obrażenia, a dwie są bardzo ciężko ranne.

Opracował Adrian Wróbel /lulu