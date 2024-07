Premier Francji zapowiada rezygnację

Premier Francji Gabriel Attal przekazał po ogłoszeniu sondażowych wyników drugiej tury wyborów parlamentarnych, że w poniedziałek złoży rezygnację ze stanowiska na ręce prezydenta Emmanuela Macrona. - Ugrupowanie polityczne, które reprezentowałem w tej kampanii, nie ma większości - tłumaczył swoją decyzję premier, który obronił mandat posła do Zgromadzenia Narodowego.

Według sondażowych wyników po głosowaniu w drugiej turze wyborów parlamentarnych we Francji lewicowa koalicja Nowego Frontu Ludowego zdobyła najwięcej mandatów. Oznacza to nieoczekiwane zwycięstwo nad skrajnie prawicową partią Zjednoczenie Narodowe (RN). Według sondaży exit poll obóz Macrona uzyskał 120-150 mandatów z parlamencie, co dało mu drugie miejsce w wyścigu.