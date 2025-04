Po wypadku mówił, że ofiary jechały "trumną na kółkach". Usłyszał wyrok

Mowy końcowe w głośnej sprawie łódzkiego adwokata Źródło: tvn24.pl

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok w sprawie mecenasa Pawła Kozaneckiego, oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Po wypadku mówił, że "była to konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kołach". Znany łódzki prawnik został skazany na karę 2 lat więzienia oraz 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura żądała dla niego kary pięciu lat więzienia. Obrońcy wnieśli o uniewinnienie.

26 września 2022 roku mecenas Paweł Kozanecki siedział za kierownicą osobowego mercedesa, który czołowo zderzył się z audi jadącym z naprzeciwka. Audi jechały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat, obie zginęły. Tamtego popołudnia wyruszyły odwiedzić rodzinę (dzieci zmarłych kobiet są małżeństwem).

Mecenas, który w momencie wypadku był trzeźwy, ze zdarzenia wyszedł bez większych obrażeń. W jego organizmie stwierdzono natomiast śladowe ilości kokainy. Podróżował z żoną i synem.

W piątek Sąd Rejonowy w Olsztynie ogłosił wyrok. Paweł Kozanecki został skazany na karę 2 lat więzienia oraz 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokurator żądał pięciu lat więzienia dla oskarżonego i od 5 do 50 tys. złotych zadośćuczynienia dla siedmiu członków rodziny zmarłych kobiet. Zawnioskował też o pozbawienie znanego prawnika prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych na 10 lat.

Obrona chciała uniewinnienia. Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Tragedia na drodze i szokujące słowa o "trumnie"

Akt oskarżenia przeciwko prawnikowi trafił do sądu we wrześniu 2022 roku. Śledczy oskarżyli mecenasa Pawła Kozaneckiego o to, że 26 września 2021 r. na trasie Barczewo - Jeziorany, kierując pojazdem marki Mercedes, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym.

- W efekcie nieumyślnie doprowadził do spowodowania wypadku drogowego, zderzając się z jadącym prawidłowo pojazdem marki Audi 80, w wyniku czego kierująca i pasażerka audi poniosły śmierć na miejscu zdarzenia - przekazywał Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Sprawa stała się głośna po tym, jak adwokat zamieścił w internecie film, w którym stwierdził, że kobiety z audi zginęły, bo "jechały trumną na kołach". Adwokat radził, że lepiej jest uzbierać lub zapożyczyć się na lepszy samochód.

"Wszyscy mówią o tym, że nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy o tym, moi drodzy, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły" - mówił Kozanecki w nagraniu.

Emocje w czasie mów końcowych

Prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w mowie końcowej mówił, że do wypadku doszło, bo oskarżony nie koncentrował uwagi na obserwowaniu drogi. "Można mieć drogi, 'napakowany w elektronikę samochód', ale to nie zwalnia kierowcy od uważnej jazdy" – powiedział. Wskazywał, że oskarżony jest osobą uzależnioną od social mediów i to zachowanie po tym zdarzeniu powinno mieć znaczenie dla wymiaru kary lub środków karnych.

Oskarżyciel publiczny mówił, że pierwszy raz spotkał się z przypadkiem, żeby oskarżony publikował film z tak negatywnym wydźwiękiem.

"Nie interesują go uczucia pokrzywdzonych. Nawet te przeprosiny są influencerskie. Oskarżony jest adwokatem, ojcem, a całe zachowanie po wypadku świadczy, że mamy do czynienia z osobą, która jakby miała 13 lat i nie rozumiała konsekwencji swoich działań" – mówił w mowie końcowej prokurator.

Obrońcy oskarżonego w mowach końcowych zarzucili, że w postępowaniu nie zebrano wystarczającego, wyczerpującego materiału dowodowego a dowody elektroniczne pochodzące z samochodu oskarżonego nie zostały w pełni zbadane.