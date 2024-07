"Kiedy ktoś nie zdaje tylu testów, nie dajesz mu najważniejszej pracy na świecie"

On, po prostu, nie jest materiałem na przywódcę - pisze o Donaldzie Trumpie "New York Times" w bezkompromisowym komentarzu redakcyjnym. Dziennik wzywa Amerykanów, by nie głosowali w nadchodzących wyborach na kandydata republikanów, "człowieka tak demonstracyjnie nieodpowiedniego do pełnienia urzędu prezydenta, jak żaden inny w długiej historii" USA.

W listopadzie Amerykanie zdecydują, kto stanie na czele ich kraju na następne cztery lata. W przyszłym tygodniu, po raz trzeci w ciągu ośmiu lat, Donald Trump zostanie nominowany na kandydata Partii Republikańskiej w wyścigu o Biały Dom.

"Niegdyś potężna partia polityczna służy teraz interesom jednego człowieka, człowieka tak demonstracyjnie nieodpowiedniego do pełnienia urzędu prezydenta, jak żaden inny w długiej historii Republiki, człowieka, którego wartości, temperament, idee i język są wprost sprzeczne z tym, co uczyniło ten kraj wielkim" - pisze w swoim najnowszym komentarzu redakcja dziennika "New York Times".

Donald Trump podczas wiecu w Miami CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Trump "nie jest materiałem na przywódcę"

Jak czytamy to "przerażający wybór" w obliczu tak ważnego momentu, w jakim znajdują się Stany Zjednoczone.

"Przez ponad dwie dekady zdecydowana większość Amerykanów twierdziła, że ​​jest niezadowolona z kierunku, w jakim zmierza ich kraj, a era uporczywej inflacji, wysokich stóp procentowych, podziałów społecznych i stagnacji politycznej po covidzie sprawiła, że ​​wielu wyborców jest jeszcze bardziej sfrustrowanych" - pisze "NYT".

Donald Trump (9 lipca 2024) PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

W ocenie "Timesa", główną stawką zbliżających się wyborów prezydenckich w USA "nie są różnice polityczne". "Stawka jest bardziej fundamentalna" - czytamy. To odpowiedź na pytanie, jakie przymioty i cechy powinny definiować prezydenta i naczelnego wodza Stanów Zjednoczonych.

"Trump pokazał charakter niegodny urzędu prezydenta. Wykazał się całkowitym brakiem szacunku dla konstytucji, rządów prawa i narodu amerykańskiego. Tym, co napędza Trumpa, nie jest przekonująca wizja przyszłości kraju, ale żądza władzy politycznej, chęć wykorzystania dźwigni rządu do realizowania własnych interesów, zaspokajania swoich impulsów i wymierzania zemsty tym, którzy jego zdaniem go skrzywdzili" - pisze "New York Times".

"On, po prostu, nie jest materiałem na przywódcę" - kwituje dziennik.

Jedyna szansa, by zablokować Trumpowi drogę do Białego Domu

Tymczasem w szeregach demokratów trwa gorączkowa debata na temat tego, czy 81-letni Joe Biden aby na pewno jest właściwym kandydatem do otrzymania partyjnej nominacji w wyborach prezydenckich, zauważa "New York Times". Dziennik podziela te wątpliwości, wskazując na "powszechne obawy" wśród wyborców co do psychicznej i fizycznej sprawności Bidena.

"Ta debata jest tak intensywna z powodu uzasadnionych obaw, że Trump może stanowić zagrożenie dla kraju, jego siły, bezpieczeństwa i narodowego charakteru", a także powszechnej opinii, że tylko przekonująca alternatywa dla Bidena ze strony Partii Demokratycznej może uniemożliwić Trumpowi powrót do władzy, pisze nowojorski dziennik.

Prezydent USA Joe Biden JIM LO SCALZO/PAP/EPA

"NYT" krytykuje republikanów za to, że nie przeprowadzili podobnej debaty na temat swojego kandydata, który - w ocenie redakcji - nie nadaje się do rządzenia krajem z "oczywistych względów moralnych i charakterologicznych". Gazeta zarzuca Grand Old Party, że zamiast tego "odłożyła na bok swoje wieloletnie wartości" i przymknęła oko na "systematyczną nieuczciwość, korupcję, okrucieństwo i niekompetencje", jakie cechowały prezydenturę Trumpa.

Apel do narodu amerykańskiego

"To zadanie spada teraz na naród amerykański" - pisze redakcja wzywając wyborców, by "zobaczyli wyraźnie niebezpieczeństwa wynikające z drugiej kadencji Trumpa i odrzucili ją".

Jak podkreślono, powaga i odpowiedzialność urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych wymagają na tym stanowisku osoby posiadającej niezbędne cechy i wartości zasługujące na zaufanie wyborców, a - jak czytamy - "w każdym z nich Donald Trump zawodzi".

Donald Trump na wiecu wyborczym PAP/EPA/SHAWN THEW

"Wyborcy sfrustrowani wysoką inflacją i imigracją lub przyciągnięci siłą osobowości Trumpa powinni zatrzymać się i wsłuchać w jego słowa i obietnice. Mają one niewiele wspólnego z jednością i uzdrowieniem, a dużo z pogłębianiem podziałów i gniewu w naszym społeczeństwie" - czytamy.

"Partia Republikańska dokona wyboru w przyszłym tygodniu. Wkrótce wszyscy Amerykanie będą mieli szansę dokonać własnego" - pisze "New York Times".

Dziennik podkreśla, że były prezydent USA Donald Trump miał już okazję pokazać, jakim jest człowiekiem i przywódcą. "Kiedy ktoś nie zdaje tylu podstawowych testów, nie dajesz mu najważniejszej pracy na świecie" - podsumowuje redakcja.

Autorka/Autor:js, momo//mm

Źródło: The New York Times