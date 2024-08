"Czy ktoś zauważył, że Kamala oszukiwała na lotnisku?" - pytał w kolejnej publikacji sugerując, że wykorzystując sztuczną inteligencję jego kontrkandydatka "pokazała ogromny 'tłum' tak zwanych zwolenników, ale oni nie istnieją!". Wpisowi temu towarzyszył screen wpisu jednego z użytkowników serwisu X, do którego dołączono dwa zdjęcia. Na jednym widać grupę ludzi przed samolotem Harris, a na drugim zbliżenie na silnik samolotu, w którego odbiciu lustrzanym tłum już nie jest widoczny. Miał to być dowód na to, że pierwsze zdjęcie jest wygenerowane przez AI.