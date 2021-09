Wybory w Niemczech. "Wstępne rozmowy" FPD z Zielonymi o możliwej koalicji

Dzień po wyborach do Bundestagu odbyło się posiedzenie federalnego komitetu wykonawczego liberalnej partii FDP. Na spotkaniu podjęto decyzję o rozpoczęciu "wstępnych rozmów" z Zielonymi w sprawie ewentualnej koalicji - poinformował lider FDP Christian Lindner. Gotowość do rozmów z obiema partiami na temat współpracy rządowej wyraził również kandydat chadecji CDU/CSU Armin Laschet. Jego zdaniem żadne ugrupowanie nie otrzymało w niedzielnych wyborach wyraźnego mandatu do rządzenia.