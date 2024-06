Kto nowym prezydentem Iranu?

Czwartym kandydatem i jedynym uznawanym za zwolennika reform jest kardiochirurg Masud Pezeszkian, który ocenił w jednym z ostatnich przemówień, że Iran powinien wrócić do międzynarodowego porozumienia nuklearnego z 2015 roku, zezwalającego na zwiększoną kontrolę państw Zachodu nad irańskim programem rozwoju broni jądrowej w zamian za zniesienie sankcji.

Jak podaje brytyjski "Guardian", Dżalili i Kalibaf nie zdołali dojść do porozumienia, w wyniku którego jeden z nich wycofałby swoją kandydaturę. "Dzięki temu niepowodzeniu jedyny kandydat reformatorów dopuszczony do kandydowania, Masud Pezeszkian, ma szansę dostać się do drugiej tury", oceniono.