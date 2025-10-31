Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wygrana D66 i szansa dla lidera partii. "Populistyczna fala nie jest czymś stałym"

Rob Jetten
Demokraci 66 liderem sondażu exit poll w Holandii
Źródło: Reuters
Wyniki z niemal wszystkich gmin wskazują na zwycięstwo Demokratów 66 w holenderskich wyborach - podała agencja prasowa ANP. Od czasu ostatniego głosowania w 2023 roku partia potroiła swoje poparcie, a jej lider Rob Jetten ma szansę zostać najmłodszym premierem w historii Holandii. Poza nią D66 w niższej izbie parlamentu znajdzie się jeszcze kilkanaście innych ugrupowań.

W Holandii zakończyło się w środę głosowanie w przedterminowych wyborach do izby niższej parlamentu, Tweede Kamer. Jak podała w piątek agencja prasowa ANP, opierając się na wynikach z niemal wszystkich gmin, socjalliberalna i prounijna partia Demokraci 66 (D66) zwyciężyła, bo przewaga socjalliberałów nad skrajnie prawicową Partią Wolności (PVV) jest już nie do odrobienia.

Zarówno D66 Roba Jettena, jak i Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa uzyskały po 26 mandatów, jednak różnica w liczbie głosów oddanych na te ugrupowania wynosi ponad 15 tysięcy na korzyść D66.

Według ANP możliwe jest też, że ugrupowanie Jettena otrzyma jeszcze dodatkowy mandat, tak zwany mandat resztowy, dzięki głosom diaspory, co dałoby mu łącznie 27 miejsc w 150-osobowym Tweede Kamer.

Jak przekazał holenderski nadawca publiczny NOS, po przeliczeniu głosów z 99,7 procent komisji Demokraci 66 zdobyli 16,89 procent głosów, a Partia Wolności - 16,75 procent.

Rozdrobnienie w parlamencie

Na trzecim miejscu uplasowała się liberalna Partia Ludowa na rzecz Wolności (VVD), zdobywając 22 mandaty, a na czwartym - zjednoczona Zielona Lewica-Partia Pracy (GroenLinks-PvdA) z 20 mandatami. Peleton "dużych partii" zamyka chadecki Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) z 19 miejscami w parlamencie. Pozostałych 10 partii zdobyło po mniej niż 10 mandatów.

Do ostatecznego ogłoszenia wyników brakuje jeszcze danych z gminy Venray (Limburgia) oraz głosów korespondencyjnych, oddanych przez Holendrów mieszkających za granicą, którzy tradycyjnie głosują bardziej progresywnie. W 2023 roku wygrała tam Zielona Lewica-Partia Pracy (GroenLinks-PvdA), a D66 była czwarta, jednak zdobyła więcej głosów niż PVV. To może ostatecznie przesądzić o symbolicznym zwycięstwie D66.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Holandia czeka na ostateczny wynik wyborów
Liczą głosy. Ta grupa może przesądzić o wyniku wyborów
Lider Demokratów 66 (D66) Rob Jetten
Demokraci 66 przed skrajnie prawicową Partią Wolności. Timmermans rezygnuje
Władysław Kosiniak-Kamysz
Holandia wyśle do Polski zestawy Patriot i kilkuset żołnierzy
Polska

Rob Jetten może zostać najmłodszym premierem w historii Holandii

Agencja Reutera podaje, że misja stworzenia rządu zostanie zatem najpewniej powierzona 38-letniemu Jettenowi, który będzie potrzebował co najmniej trzech partnerów w koalicji. W wyborach w 2023 roku Demokraci 66 uzyskali 6,29 procent głosów - co oznacza, że w ciągu dwóch lat ta partia potroiła swoje poparcie.

Jeśli Jetten obejmie urząd premiera, zostanie najmłodszym szefem holenderskiego rządu i jednocześnie pierwszą otwarcie homoseksualną osobą na tym stanowisku. 38-letni polityk od lat mieszka ze swoim partnerem Nicolasem Keenanem w Nijmegen. Keenan jest z pochodzenia Argentyńczykiem i zawodowym graczem hokeja na lodzie. 

Rob Jetten
Rob Jetten
Źródło: Robin Utrecht/PAP/EPA

Populistycznej fali "da się uniknąć"

Zwycięstwo D66 odbiło się szerokim echem w zagranicznych mediach. Brytyjski "The Economist" pisał o "powrocie pozytywnej energii" do holenderskiej polityki, francuski "Le Monde" określił partię Jettena jako "progresywną i proeuropejską niespodziankę wyborów", a niemiecki "Handelsblatt" zauważył, że "zwycięstwo D66 pokazuje, iż populistyczna fala nie jest czymś stałym i da się jej uniknąć".

Według komentatorów w Brukseli, wygrana socjalliberałów może oznaczać powrót Holandii do roli aktywnego, konstruktywnego gracza w Unii Europejskiej i NATO po okresie politycznej niepewności za rządów technokratycznego premiera Dicka Schoofa. Europejskie stolice oczekują, że nowy rząd w Hadze ponownie stanie się jednym z filarów proeuropejskiego, pronatowskiego i proukraińskiego kursu w UE.

Lider holenderskiej Partii Wolności Geert Wilders
Lider holenderskiej Partii Wolności Geert Wilders
Źródło: PAP/EPA/REMKO DE WAAL

Upadła koalicja, konieczne były wybory

Na początku czerwca premier Holandii Dick Schoof oświadczył, że podaje się do dymisji po tym, jak koalicję rządową opuściło największe ugrupowanie - Partią Wolności (PVV) Geerta Wildersa.

Rząd Schoofa został sformowany 2 lipca 2024 roku po wyborach w listopadzie 2023 roku, które wygrała PVV, zdobywając 37 mandatów. W skład koalicji prawicowych partii weszły: PVV, centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VDD), konserwatywny Ruch Rolnik-Obywatel (BBB) oraz partia chrześcijańskiej demokracji Nowa Umowa Społeczna (NSC).

Spośród wszystkich koalicjantów tylko VDD było partią o długiej tradycji rządzenia - wywodzi się z niej między innymi były premier i obecny sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Natomiast PVV, BBB i NSC po raz pierwszy w historii weszły w skład rządu. Sam Dick Schoof nie jest członkiem żadnego ugrupowania.

PVV opuściło koalicję w czerwcu po tym, jak pozostałe partie odrzuciły plan deportowania wszystkich azylantów z Syrii przedstawiony przez Wildera. W sierpniu rząd opuścili ministrowie NSC w proteście przeciwko braku zgody koalicjantów na wywarcie większej presji na Izrael w związku z sytuacją humanitarną w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Koen van Weel/PAP.EPA

Udostępnij:
TAGI:
HolandiaEuropa
Czytaj także:
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet
Poznań
Jesse Eisenberg
Jesse Eisenberg odda nerkę nieznajomej osobie. "Jestem podekscytowany"
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie
glejaki AdobeStock_1456904474
Przełom w leczeniu glejaków. Lek atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"
Zdrowie
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie
Świat
Uszkodzona szyba w szkole
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt
Opole
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
BIZNES
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Manchesteru United zrezygnowała z pracy z powodu syna
EUROSPORT
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
METEO
Wojciech Młynarski recytuje swój "O rozsądku wiersz"
Paulina Młynarska wspomina ojca: jego wewnętrzny świat był pełen bólu
Polska
Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone
Wybuchł gaz, budynek częściowo runął, są poszkodowani
Łódź
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Zero restauracji, jeździć tylko w opancerzonych pojazdach. USA ostrzegają
Świat
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
BIZNES
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
WARSZAWA
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
WARSZAWA
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
METEO
Oriesznik, nagranie
Tajna operacja. Wiedział tylko Zełenski i kilku prezydentów
Świat
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim uwierzysz
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przeczytasz
Gabriela Sieczkowska
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana lekarka na dyżurze w szpitalu
Katowice
Lwy w Czchowie
Właściciel lwów i tygrysa z zarzutami. Co ze zwierzętami?
Kraków
Do zdarzenia doszło w szpitalu
Zakażenia grzybicze w Polsce. Badania UJ ujawniają prawdziwą skalę problemu
Zdrowie
Zatrzymany 34-latek
Uwięził kobietę i wykorzystywał ją seksualnie. Pomagać mu miała żona
Kraków
Siedziba Prokuratury Krajowej
Zarzuty dla przewodniczącego rady miejskiej i przedsiębiorców
Katowice
Wędkarz uderza rybą o beton
Uderzał rybą o beton, na straż zadzwonili inni wędkarze
Szczecin
imageTitle
Niezwykła sesja zdjęciowa. Świątek w sukni saudyjskich projektantek
EUROSPORT
Samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej Ił-20
Myśliwce ruszyły za Rosjanami. Po raz trzeci
Polska
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
BIZNES
Pies padł na spacerze (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnął psa na smyczy, zwierzę nie przeżyło
Kujawsko-Pomorskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica