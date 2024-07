Wybory prezydenckie w Wenezueli wygrał urzędujący prezydent Nicolas Maduro, zdobywając 51 procent głosów - poinformowała komisja wyborcza w poniedziałek. Oznacza to jego trzecią kadencję na stanowisku głowy państwa. "Mamy poważne obawy, że ogłoszony wynik nie odzwierciedla woli ani głosów narodu wenezuelskiego" - oświadczył sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Jak pisze Reuters, wyniki ogłoszone przez Krajową Radę Wyborczą stoją w sprzeczności z kilkoma sondażami wyjściowymi, które wskazywały na zdecydowaną wygraną kandydata opozycji. W sondażach przedwyborczych Maduro, ubiegający się o reelekcję na urząd piastowany nieprzerwanie od 2013 roku, tracił co najmniej 20 proc. głosów do Gonzaleza. Z kolei według exit polls Gonzalez wygrał zdobywając 65 proc. głosów, a wyniki Maduro oscylowały od 14 do 31 proc.