"Nieuchronnie pojawi się kwestia koalicji". Pierwsze komentarze i wyniki z Rumunii

Po przeliczeniu głosów z 99,45 procent komisji

"Socjaldemokraci będą musieli poczekać ze świętowaniem"

Dodała, że utworzenie szerokiej koalicji będzie stanowiło spore wyzwanie zważywszy na rozbieżności ugrupowań co do kroków, potrzebnych do opanowania ogromnego deficytu budżetowego kraju, który obecnie jest najwyższy w UE i wynosi 8 procent PKB.

"Ważny sygnał" i "odrodzenie Rumunii". Politycy komentują

- Kiedy mówiliśmy, że do parlamentu wejdą nowe siły, wyśmiano nas. Sytuacja się zmienia i pierwsza misja, której się podjęliśmy, czyli oczyszczenie rumuńskiej klasy politycznej i pozbycie się skorumpowanych partii, jest bliska wypełnienia zgodnie z wolą narodu rumuńskiego. Jesteśmy tu razem w czasie, który, jak sądzę, historia zapamięta jako moment przełomowy. To moment, w którym, dzięki naszej wspólnej woli, Rumunia odradza się – mówił Simion.

"Nieuchronnie pojawi się kwestia koalicji"

- Zjednoczeni możemy czynić cuda. Jeśli będziemy zjednoczeni, rosyjskie boty na TikToku nie będą w stanie zniszczyć naszej demokracji, to jest pewne. Nie ma mowy, żeby mogli to zrobić. Nie zapomnieliśmy o ich (rosyjskich) czołgach, gdy okupowali nasz kraj i nie zapomnieliśmy, ile cierpienia przynieśli – mówiła Lasconi, która zajęła 2. miejsce w I turze wyborów prezydenckich. Podkreśliła, że rozumie gniew rumuńskich obywateli wobec 35 lat rządów dotychczasowych elit.

Media odnotowują, że na listach wyborczych diaspory (cała diaspora głosowała w jednym okręgu) w ogóle nie było kandydata PNL do Izby Deputowanych, co początkowo uznano za błąd w kartach wyborczych. Okazało się jednak, że PNL nie zastosowała się do przepisów o równości szans i nie umieściła na liście ani jednej kobiety, w związku z czym ta formacja w diasporze nie miała w ogóle kandydatów do Izby Deputowanych, a tylko do Senatu.