Spór o Węgra, Włocha i Hiszpankę. "Chcemy uniknąć tego, co wydarzyło się w Niemczech"

Spór o kandydatów na komisarzy

Komisja Europejska będzie mogła rozpocząć pracę 1 grudnia

- Chcemy uniknąć tego, co wydarzyło się w Niemczech , gdzie trzech koalicjantów próbowało w swojej umowie koalicyjnej przewidzieć, co wydarzy się za cztery lata. Nie udało im się i są przedterminowe wybory - powiedział rozmówca.

Do zawarcia porozumienia dążyli socjaldemokraci, był to ich warunek, by poprzeć Włocha. Nie udało im się natomiast uszczuplić zakresu obowiązków Fitty. EPL zgodziła się za to, by za prawa reprodukcyjne odpowiadał nie Varhelyi, ale kandydatka na komisarkę ds. zarządzania kryzysowego, Belgijka Hadja Lahbib. W ten sposób w KE za ten obszar nie będzie odpowiadać osoba związana ze skrajną prawicą, która kontestuje m.in. prawo do aborcji.