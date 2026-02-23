"To dla nas bardzo ważne, żeby ludzie nie zapomnieli". Wspólny projekt U2 i ukraińskiego artysty

Taras Topola: muzyka ich leczy i zaczynają się uśmiechać Źródło: TVN24BiS

Gościem na antenie TVN24BiS był Taras Topolia, wokalista ukraińskiego zespołu rockowego Antytila. Zespół zdobył szeroką popularność przez pamiętny koncert w kijowskim metrze, w maju 2022 roku, kiedy zagrali razem z zespołem U2. Teraz Topolia opowiadał o kolejnym wspólnym projekcie - utworze "Yours Eternally" - oraz o swoich artystycznych celach i obecnej sytuacji w Ukrainie.

Topolia podkreślił, że piosenka jest projektem Bono i zespołu U2 oraz że to historia Antytili "naprowadziła ich na pomysł stworzenia piosenki i zadedykowania im wszystkim Ukraińcom".

- Pierwszym celem tej piosenki jest przedstawienie sytuacji na Ukrainie, żeby jeszcze raz podkreślić, że Ukraina nadal walczy i każdy kraj demokratyczny powinien cały czas wspierać nasz naród w oporze, ponieważ mamy te same wartości, te same zasady i myślę, że tą samą przyszłość - powiedział.

Dodał, że chce powiedzieć każdemu, że w Ukrainie "nadal trwa wojna". - Nawet w jej czwartym roku musimy nadal wspierać Ukraińców. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby ludzie nie zapomnieli o Ukrainie - przyznał.

"Muzyka ich leczy"

Topolia opowiedział też o planach zespołu. - Obecnie jesteśmy na wielkim tournee po Ukrainie. Nasz główny cel polega na prowadzeniu muzycznej terapii dla naszych obywateli. Przychodzą na nasze koncerty, muzyka ich leczy i zaczynają się uśmiechać - wyjaśnił.

Muzyk przekazał, że kolejnym celem zespołu jest zbieranie środków na rzecz wywiadu Ukrainy. - Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać ponad dwadzieścia milionów hrywien dla naszego wojska - przekazał Topolia. Dodał też, że ich celem jest też "przekazywanie prawdy na temat wojny w Ukrainie i sprzeciwianie się rosyjskiej dezinformacji".

Muzyk wyraził nadzieję, że Ukraina wygra tę wojnę i "sprawiedliwy pokój zostanie wprowadzony". Podziękował przy tym Polakom za ich wsparcie. - Nigdy tego nie zapomnimy. Zawsze będę o tym pamiętał - zapewniał.

