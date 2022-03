Wołodymyr Zełenski z Nagrodą Orła Jana Karskiego

- To zło mogłoby też uderzyć w nasze dzieci, wasze dzieci, w młode pokolenia Polaków i Europejczyków, ale my nie dopuścimy do tego, będziemy się bronić do końca i na pewno nie dopuścimy do tego, żeby wojska rosyjskie dotarły do granic Polski i granic Europy (...). Będziemy się wspólnie modlić o dobro i przyszłość w naszych domach polskich, ukraińskich, europejskich i na całym świecie i o pokój dla naszych dzieci i młodego pokolenia. Dziękuję jeszcze raz za tę nagrodę, jestem naprawdę bardzo zaszczycony i wzruszony - mówił dalej ambasador.