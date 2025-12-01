Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Wiele szczegółów" i łączenie z USA. Zełenski po spotkaniu z Macronem

Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Zełenski i Macron rozpoczęli rozmowy w Pałacu Elizejskim
Źródło: TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że podczas rozmowy z Emmanuelem Macronem w Paryżu poruszył między innymi temat gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju po zakończeniu wojny. Politycy rozmawiali także z innymi przywódcami i przedstawicielami USA. We Francji jest też Ołena Zełenska. Ma ważny cel.

Zełenski złożył w poniedziałek wizytę w Paryżu. Jak przekazał Pałac Elizejski, prezydenci podczas spotkania połączyli się z kilkoma europejskimi przywódcami, sekretarzem stanu USA Marco Rubio oraz wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem.

Ukraiński prezydent w serwisie X poinformował, że podczas trwających kilka godzin rozmów omówiono "wiele szczegółów". "Główny nacisk był położony na negocjacje, zakończenie wojny i gwarancje bezpieczeństwa. Pokój musi być trwały. Wojna musi zakończyć się jak najszybciej. Wiele zależy teraz od zaangażowania każdego z przywódców" - napisał.

Spotkanie w stolicy Francji odbyło się też po niedzielnych dyskusjach delegacji Kijowa i USA na Florydzie, które obie strony oceniły jako "produktywne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"

Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"

Rozmowy pokojowe "owocne", chociaż "jest wiele ruchomych elementów"

Rozmowy pokojowe "owocne", chociaż "jest wiele ruchomych elementów"

Media we Francji zwracają uwagę, że wizyta przypada w czasie, gdy w kraju Zełenski jest osłabiony politycznie ze względu na aferę korupcyjną na szczytach władzy. Ostatni raz prezydent Ukrainy był w Paryżu 17 listopada.

Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Wołodymyr Zełenski i Emmanuel Macron
Źródło: AP POOL

Pierwsza dama Ukrainy we Francji. Ma ważny cel

W Paryżu jest także pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zełenska, w związku z inicjatywą "Bring Kids Back", której patronuje. Celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie i zlokalizowanie uprowadzonych przez Rosję ukraińskich dzieci i sprowadzenie ich z powrotem do ojczyzny. Spotkanie w ramach tej inicjatywy odbędzie się w poniedziałek w MSZ Francji. Ukraińska para prezydencka uda się tam po południu.

Brigitte Macron i Ołena Zełenska
Brigitte Macron i Ołena Zełenska
Źródło: PAP/EPA/TERESA SUAREZ

Również w poniedziałek szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot i ministra kultury Rachida Dati zainaugurują sezon kulturalny Ukrainy we Francji.

"Nieprzypadkowa" wizyta Zełenskiego w Paryżu

Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot powiedział przed spotkaniem, że poniedziałkowa wizyta ukraińskiego przywódcy w Paryżu "nie jest przypadkowa". Zapewnił też, że rozmowy mające doprowadzić do pokoju w prowadzonej przez Rosję wojnie przeciwko Ukrainie nie odbywają się bez krajów europejskich.

Zdaniem szefa francuskiej dyplomacji kraje europejskie poczyniły wysiłki, by zrobiono wszystko "w interesie pokoju dla Ukrainy i bezpieczeństwa dla Europy". Przypomniał, że 28-punktowy plan USA dla Ukrainy został znacznie zmieniony. Jak dodał, udało się uzyskać to, że po raz pierwszy USA wyraziły jasno "zamiar pracowania z nami nad przygotowaniem tego, co nazywa się gwarancjami bezpieczeństwa". Gwarancje te - mówił Barrot - to "elementy militarne, które pozwolą na to - gdy dojdzie do pokoju - by uniknąć wszelkiej nowej agresji" wobec Ukrainy.

Kraje europejskie chcą podtrzymać armię ukraińską, by pozostała ona silna po zawarciu pokoju - zaznaczył Barrot.

OGLĄDAJ: Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"
pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os, sz/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
ParyżWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieEmmanuel Macron
Czytaj także:
Samochód dachował w alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Dachowanie na ruchliwej drodze
WARSZAWA
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Wielka fala kredytowa. Rekord na rynku
BIZNES
AdobeStock_1788852409
Panowanie zgniłego wyżu. Co przyniesie początek grudnia?
METEO
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
WARSZAWA
tusk
Donald Tusk spotkał się z kanclerzem Niemiec. Wspólne posiedzenie rządów
Polska
pap_20251027_0J1
Wiceszef MSWiA odszedł z rządu
Polska
Rafał Leśkiewicz i Karol Nawrocki
Komentarze po decyzjach Nawrockiego. "Prezydent chciałby przejąć kontrolę"
Polska
Karambol na A8 pod Wrocławiem
Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8
Wrocław
Policja zatrzymała 36-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało mężczyzny na cmentarzu. Sprawdzają, czy to zaginiony 34-latek
Katowice
Otwarcie mostu w Stroniu Śląskim
Nowy most otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź
Wrocław
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Rodzinna tragedia. Nie żyje 39-letnia kobieta
Katowice
Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu
Posłowie o delegalizacji partii Brauna. "Cena demokracji", "robienie męczennika"
Polska
Kazik Staszewski
Fani oburzeni, a Kazik Staszewski pisze o "strasznym wczorajszym wydarzeniu"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Leonhard Birnbaum
Szef największego operatora apeluje do Niemiec. "Na tym etapie nie ma już sensu"
BIZNES
imageTitle
Gwiazdy włoskiego sportu lecą do Grecji po ogień olimpijski
EUROSPORT
Dwóch nastolatków pobiło koleżankę
Dwóch nastolatków pobiło 13-latkę. "Postanowili wymierzyć jej karę"
Trójmiasto
shutterstock_2596918719
Fagi kontra superbakterie – przełom w leczeniu infekcji
Zdrowie
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
METEO
Posłanka Kurowska: "Jeżeli będzie zeroemisyjność, nie będzie dwutlenku węgla". To nieprawda
Posłanka PiS o "sfabrykowanym e-mailu". Dziennikarz pokazuje dowody, ona odpowiada
Polska
kobieta krzyk biuro telefon shutterstock_2329984579
"Rage bait" słowem roku. Prawdopodobne, że "padliśmy tego ofiarą"
Świat
Rekin z rodziny Centrophoridae
"Dziwne, prehistoryczne zwierzęta", które wkrótce mogą wyginąć
METEO
samolot airbus shutterstock_2151257993
Akcja serwisowa objęła tysiące samolotów. Nowy komunikat giganta
BIZNES
SF CONSTANTINE#5
"Tysiące nagrań wideo", a na nich wykorzystywane dzieci i satanistyczne symbole
Świat
Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary
Już 13 osób aresztowanych. "Chcieli zarobić kosztem ludzkiego życia"
Świat
pogotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Leżał na poboczu drogi, miał blisko sześć promili
Rzeszów
imageTitle
Puchar Polski. Program meczów 1/8 finału
EUROSPORT
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
METEO
Z wody wyciągnięto mężczyznę
Ćwiczenia zmieniły się w prawdziwą akcję, mężczyzna trafił do szpitala
Białystok
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
BIZNES
imageTitle
Spalona flaga przy Konwiktorskiej. Mocne stanowisko klubu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica