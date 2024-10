Zełenski spotkał się z żołnierzami walczącymi w obwodzie kurskim w Rosji

956 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odwiedził graniczący z Rosją obwód sumski i spotkał się z żołnierzami, uczestniczącymi po drugiej stronie granicy w prowadzonej od sierpnia ofensywie ukraińskiej w rosyjskim obwodzie kurskim. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Blisko 200 wniosków wpłynęło w pierwszych dniach naboru do Legionu Ukraińskiego - poinformował konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts. Rekrutacja skierowana jest do Ukraińców przebywających na stałe w Polsce i innych krajach Europy, a szkolić ich będzie polskie wojsko .

> Ponad 7 tys. paczek z żywnością i produktami higienicznymi przekazało do tej pory Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) osobom ewakuowanym z powodu rosyjskiej inwazji ze wschodniej części Ukrainy do zachodniej. W Dubnie, w obwodzie rówieńskim, rozdysponowano wśród potrzebujących ok. 140 takich pakietów.