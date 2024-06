"Rosyjskiej armii nie udało się zrealizować operacji charkowskiej", Ukraińcy wzmacniają front

Przegrupowanie sił rosyjskich

Rzecznik Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca Nazar Wołoszyn mówił dziennikarzom, że Rosja przerzuciła siły czeczeńskiego batalionu specnazu Achmat na północ obwodu charkowskiego. Wołoszyn wyraził przypuszczenie, że oddziały czeczeńskie mogły zostać tam przeniesione w celach "dyscyplinarnych", czyli jako tak zwane oddziały zaporowe do powstrzymywania rosyjskich żołnierzy przed ucieczką z pola bitwy.

Zdaniem eksperta wojskowego Romana Switana zdolność ukraińskich sił zbrojnych do przeprowadzania ataków zachodnią bronią na cele wojskowe w Rosji zmusiła siły rosyjskie do przeniesienia samolotów z dwóch lotnisk sąsiadującego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego dalej od linii frontu. Zagrożenie jednak nie zmalało, a wróg nadal ma możliwość atakowania Charkowa i przygranicznych miejscowości - stwierdził Switan.

Ocena Instytutu Studiów nad Wojną

W swojej najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) odnotował, że armia rosyjska przerzuca dodatkowe siły na granicę z Ukrainą w rejonie Charkowa, jednak nie jest jasne, czy wojska te zostaną zaangażowane bezpośrednio do walk czy do zwiększenia liczebności Zgrupowania Północ w tym regionie.

Think tank przypomniał, że na początku maja, gdy zaczynały się rosyjskie operacje ofensywne w tym regionie, liczba rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą w obwodzie charkowskim oceniana była na ok. 35 tys. Według strony ukraińskiej Rosjanie zamierzali zwiększyć liczebność tego zgrupowania do 50-70 tysięcy.