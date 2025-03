Trump i Vance zarzucali mu niewdzięczność. CNN przypomina: dziękował co najmniej 33 razy

Podczas burzliwego spotkania w Białym Domu zarówno prezydent Donald Trump, jak i wiceprezydent J.D. Vance zarzucali Wołodymyrowi Zełenskiemu, że nie jest wystarczająco wdzięczny. Stacja CNN policzyła, że od początku wojny prezydent Ukrainy dziękował za wsparcie narodowi amerykańskiemu i przywódcom co najmniej 33 razy.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. Rozmowy miały dotyczyć gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz współpracy obu państw w zakresie eksploatacji surowców ukraińskich. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym doszło do burzliwej wymiany zdań pomiędzy przywódcami. W kłótni uczestniczył także wiceprezydent USA J.D. Vance. Trump i Vance oskarżali Zełenskiego o brak wdzięczności i szacunku dla USA.

- Musisz być wdzięczny. Nie masz kart - mówił Trump zwracając się do Zełenskiego. Po chwili dodał: - Musisz być jeszcze bardziej wdzięczny. - Czy podziękowałeś choć raz podczas całego spotkania? – zapytał z kolei Vance.

CNN zwróciła też uwagę na wpis prezydenta Ukrainy w mediach społecznościowych, który opublikował po fiasku rozmów z Trumpem. "Dziękuję Ameryko, dziękuję za twoje wsparcie, dziękuję za tę wizytę. Dziękuję prezydentowi USA, Kongresowi i narodowi amerykańskiemu. Ukraina potrzebuje sprawiedliwego i trwałego pokoju. I właśnie na to pracujemy" – napisał.

Wypowiedzi Zełenskiego

Stacja wskazała 33 przykłady wypowiedzi lub wpisów w mediach społecznościowych Zełenskiego, w których dziękował urzędnikom USA albo ich obywatelom za wsparcie. CNN zaznaczyła, że to nie jest wyczerpująca lista. Wskazała, że nie przyjrzała się wielu krajowym wypowiedziom Zełenskiego w języku ukraińskim.

Wśród wymienionych przez CNN wypowiedzi prezydenta Ukrainy znalazła się między innymi ta z przemówienia wygłoszonego do Kongresu USA 21 grudnia 2022 roku.

Zełenski: dziękujemy za pomoc, to daje nam nadzieję

Zełenski: dziękujemy za pomoc, to daje nam nadzieję TVN24

Z kolei 12 lutego we wpisie Zełenskiego czytamy: "Przeprowadziłem znaczącą rozmowę z prezydentem USA. Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju, omawialiśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołów i możliwościach technologicznych Ukrainy - w tym dronach i innych zaawansowanych gałęziach przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za zainteresowanie tym, co możemy wspólnie osiągnąć".