Wołodymyr Zełenski o "nowych planach, operacjach". Cel: niespodziewanie uderzyć w Rosję

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla stacji NBC News, że co prawda ukraińskie postępy na froncie są powolne, ale jednocześnie dodał, że ukraińscy wojskowi wymyślają "nowe plany, nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję".