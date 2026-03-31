"Wojsko dokonuje pewnych ulepszeń". Plany budowy w Białym Domu owiane tajemnicą

Miejsce budowy sali balowej w miejscu Wschodniego Skrzydła Białego Domu

- Tak się składa, że nie mogę wam więcej o tym powiedzieć, jednak wojsko dokonuje pewnych ulepszeń swoich obiektów tutaj, w Białym Domu, i nie mogę ujawnić w tej sprawie więcej szczegółów - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt na konferencji prasowej.

Trwa budowa sali balowej przy Białym Domu

"Ogromny kompleks" pod salą balową

W niedzielę Trump przekazał, że amerykańskie wojsko buduje "ogromny kompleks" pod salą balową, która powstaje na terenie Białego Domu.

Dodał, że sala balowa będzie służyć jako osłona dla znajdującego się pod nią obiektu. Zaznaczył, że powstająca sala balowa będzie odporna na ataki dronowe, a jej okna będą kuloodporne. Koszt powstającego obiektu szacowany jest na 400 milionów dolarów.

Stacja CNN już w styczniu podała, że pracując nad nową salą balową, prezydent najpewniej odbudowuje też bunkier. Plany są owiane tajemnicą.

Budowa nowego wschodniego skrzydła Białego Domu

W minionym roku zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu. Powstało w 1902 roku za rządów Theodore'a Roosevelta, a nową formę przybrało w 1942 roku decyzją Franklina Roosevelta, który chciał uzyskać dodatkową przestrzeń roboczą na czas wojny i by ukryć podziemny bunkier zbudowany dla prezydenta i jego personelu.

Obecnie trwa budowa nowego wschodniego skrzydła, w którym zgodnie z planem Trumpa ma mieścić się sala balowa. Jak podała CNN, podczas burzenia skrzydła rozebrano też podziemne obiekty.

Stacja zaznaczyła, że nie ma zbyt wielu informacji w przestrzeni publicznej na temat prac budowlanych prowadzonych w miejscu, które kiedyś było tajnym bunkrem.

Nowy projekt i nowoczesna technologia

Źródło zaznajomione ze sprawą utrzymuje, że najprawdopodobniej obiekt jest projektowany na nowo i będzie wyposażony w nowoczesną technologię, odpowiadającą na współczesne zagrożenia. Jedno ze źródeł podkreśliło, że infrastruktura obiektu była z lat 40.

Podziemny obiekt wybudowany przez Roosevelta służył jako schron przeciwbombowy, ale nie tylko. Mieściło się w nim m.in. Prezydenckie Centrum Operacji Kryzysowych, które było umocnione w taki sposób, by przetrwać potencjalny wybuch jądrowy albo inny poważny atak.

W schronie znajdowały się łóżka, żywność o długim terminie przydatności, woda i inne zapasy oraz bezpieczne środki komunikacji ze światem zewnętrznym - przekazało źródło, które było wewnątrz bunkra.

