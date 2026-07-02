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Świat

Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polskie myśliwce poderwane

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Polskie myśliwce
Atak Rosji na Kijów. Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
Polskie myśliwce został poderwane w nocy z środy na czwartek w związku z atakiem Rosji na Ukrainę - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Trwa zmasowany atak Rosji na Kijów. Na miasto spadają drony i pociski balistyczne. Na razie wiadomo o co najmniej pięciu rannych osobach. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że płonie dach jednego z hoteli.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na X. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - napisano w komunikacie. Jak podkreślono, "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

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Źródło: tvn24.pl, Reuters
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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