Świat Zmasowany atak Rosji na Kijów. Polskie myśliwce poderwane Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Atak Rosji na Kijów. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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Trwa zmasowany atak Rosji na Kijów. Na miasto spadają drony i pociski balistyczne. Na razie wiadomo o co najmniej pięciu rannych osobach. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że płonie dach jednego z hoteli.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na X. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - napisano w komunikacie. Jak podkreślono, "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/XH8qEJaeB1 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 2, 2026 Rozwiń Źródło: X/DORSZ