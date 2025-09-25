"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie

- Dwa samoloty transportowe An-26 oraz dwie stacje radiolokacyjne zostały zniszczone na Krymie.
- Samolot myśliwsko-bombowy Su-34 został strącony w obwodzie zaporoskim.
- Zaporoże było w ostatnich dniach jednym z najczęściej atakowanych przez Rosję miast Ukrainy.
Oddział specjalny "Duchy" wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zniszczył dwa samoloty transportowe An-26 oraz dwie stacje radiolokacyjne na okupowanym przez Rosję Krymie - powiadomił HUR w czwartek rano.
"Dwa wrogie samoloty An-26 i (dwie) przybrzeżne stacje radiolokacyjne, to kolejny łup 'Duchów' z HUR na Krymie" - oświadczył wywiad.
"Duchy" niszczą rosyjskie samoloty
W komunikacie na Telegramie opublikowano nagranie z akcji, na którym widać uderzenie dronami w rosyjskie samoloty i stacje radarowe. "Jak pięknie płoną moskiewskie transportowce An-26 - oglądajcie na wideo!" - napisał HUR.
"Duchy" to oddział specjalny HUR, który kilka dni temu zniszczył na Krymie dwa samoloty-amfibie Be-12 "Czajka". Były one wyposażone w kosztowne systemy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. Wraz z nimi unieszkodliwiony został rosyjski śmigłowiec Mi-8.
Wojsko zestrzeliło rosyjskie myśliwce
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował z kolei o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu myśliwsko-bombowego Su-34, który został strącony w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju.
"Około godz. 4.00 (godzina 3 w Polsce) 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze" - ogłosił Sztab Generalny w komunikacie.
W ostatnich dniach Zaporoże było jednym z najczęściej atakowanych przez wojska rosyjskie miast Ukrainy. Szef władz obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow informował w środę, że "wróg uderzał w miasto prawie bez przerwy" z zastosowaniem bomb lotniczych, dronów i pocisków manewrujących Iskander. Dwie osoby zginęły, a rannych zostało 28.
Według danych ukraińskiej armii od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, Rosjanie stracili 428 samolotów i 345 śmigłowców.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Wywiad Ukrainy