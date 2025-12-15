Eksplozja w porcie w Noworosyjsku (wideo bez dźwięku) Źródło: SBU

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła kolejną unikalną operację specjalną i zorganizowała morską 'bawełnę' (eksplozję - red.) w porcie w Noworosyjsku. Po raz pierwszy w historii drony podwodne Sub Sea Baby uderzyły w rosyjski okręt podwodny projektu 636.3 Warszawianka (w klasyfikacji NATO: Kilo). W wyniku wybuchu jednostka doznała krytycznych uszkodzeń i została faktycznie wyłączona z użycia" - napisała w poniedziałek służba prasowa SBU w komunikatorze Telegram. Do wpisu dołączyli nagranie.

Według doniesień mediów na pokładzie okrętu podwodnego znajdowały się cztery wyrzutnie rakiet manewrujących Kalibr, które Rosja wykorzystuje do ataków na terytorium Ukrainy.

"Była to wspólna operacja 13. Głównego Zarządu Kontrwywiadu Wojskowego SBU i Sił Morskich Ukrainy" - podano w komunikacie.

To kolejny atak na okręt podwodny tej klasy

Koszt okrętu podwodnego klasy Warszawianka wynosi około 400 milionów dolarów (niecałe półtora miliarda złotych). SBU podkreśliła, że - biorąc pod uwagę wprowadzone sankcje międzynarodowe - budowa podobnej jednostki może obecnie kosztować Rosję nawet 500 milionów dolarów (prawie 1,8 miliarda złotych). SBU zaznaczyła, że okręty podwodne tej klasy znane są również pod nazwą "czarna dziura" ze względu na zdolność kadłuba do pochłaniania dźwięków i pozostawania niewidocznym dla sonarów.

SBU przypomniała, że okręt znalazł się w porcie Noworosyjsk z powodu udanych operacji specjalnych nawodnych dronów morskich Sea Baby, które zmusiły rosyjskie statki i okręty podwodne do opuszczenia Zatoki Sewastopolskiej na okupowanym przez Rosję Krymie.

Sea Baby uzbrojony w wyrzutnię Grad, wersja nawodna Źródło: SBU/Facebook

Okręt podwodny projektu 636.3 Warszawianka to ulepszona wersja radzieckich okrętów podwodnych o napędzie diesel-elektrycznym projektu 877. Ma 73,8 metra długości. Rosja posiada około 10 takich jednostek i buduje kolejne. SBU nie podała, który z okrętów tego projektu został trafiony w ostatniej operacji. W sierpniu 2024 roku Ukraina informowała o trafieniu i zatopieniu okrętu podwodnego Rostów nad Donem, dokładnie tej samej klasy. Wtedy miało to zostać dokonane podczas ataku powietrznego na Sewastopol.

Rosyjski okręt podwodny Rostów nad Donem. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: mil.ru

Zakład przetwórstwa gazowego zaatakowany

Ponadto, jak w poniedziałek powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram, Ukraińcy uderzyli w zakład przetwórstwa gazowego w Astrachaniu. "Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i potężny pożar. Skala szkód jest w trakcie ustalania" - przekazano.

Według sztabu Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazowego to jedno z kluczowych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu naftowo-gazowego. Każdego roku przetwarza się tam do 3,5 miliona ton siarki, która jest wykorzystywana do produkcji materiałów wybuchowych.

