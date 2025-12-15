Logo strona główna
Świat

Ukraińcy zorganizowali Rosjanom "morską bawełnę". Pokazują nagranie

Eksplozja w porcie w Noworosyjsku
Eksplozja w porcie w Noworosyjsku (wideo bez dźwięku)
Źródło: SBU
Ukraińskie drony uderzyły w rosyjski okręt podwodny w porcie w Noworosyjsku - przekazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jednostka miała doznać "krytycznych uszkodzeń". SBU udostępniła też nagranie.

"Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła kolejną unikalną operację specjalną i zorganizowała morską 'bawełnę' (eksplozję - red.) w porcie w Noworosyjsku. Po raz pierwszy w historii drony podwodne Sub Sea Baby uderzyły w rosyjski okręt podwodny projektu 636.3 Warszawianka (w klasyfikacji NATO: Kilo). W wyniku wybuchu jednostka doznała krytycznych uszkodzeń i została faktycznie wyłączona z użycia" - napisała w poniedziałek służba prasowa SBU w komunikatorze Telegram. Do wpisu dołączyli nagranie.

Według doniesień mediów na pokładzie okrętu podwodnego znajdowały się cztery wyrzutnie rakiet manewrujących Kalibr, które Rosja wykorzystuje do ataków na terytorium Ukrainy.

"Była to wspólna operacja 13. Głównego Zarządu Kontrwywiadu Wojskowego SBU i Sił Morskich Ukrainy" - podano w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski
Zełenski planuje wizytę w Polsce. Padła data
Polska
Morze Czarne
"Celowe uderzenie" Rosjan w turecki statek płynący do Egiptu
Port, pożar
Płonie port w Kraju Krasnodarskim

To kolejny atak na okręt podwodny tej klasy

Koszt okrętu podwodnego klasy Warszawianka wynosi około 400 milionów dolarów (niecałe półtora miliarda złotych). SBU podkreśliła, że - biorąc pod uwagę wprowadzone sankcje międzynarodowe - budowa podobnej jednostki może obecnie kosztować Rosję nawet 500 milionów dolarów (prawie 1,8 miliarda złotych). SBU zaznaczyła, że okręty podwodne tej klasy znane są również pod nazwą "czarna dziura" ze względu na zdolność kadłuba do pochłaniania dźwięków i pozostawania niewidocznym dla sonarów.

SBU przypomniała, że okręt znalazł się w porcie Noworosyjsk z powodu udanych operacji specjalnych nawodnych dronów morskich Sea Baby, które zmusiły rosyjskie statki i okręty podwodne do opuszczenia Zatoki Sewastopolskiej na okupowanym przez Rosję Krymie.

Sea Baby uzbrojony w wyrzutnię Grad, wersja nawodna
Sea Baby uzbrojony w wyrzutnię Grad, wersja nawodna
Źródło: SBU/Facebook

Okręt podwodny projektu 636.3 Warszawianka to ulepszona wersja radzieckich okrętów podwodnych o napędzie diesel-elektrycznym projektu 877. Ma 73,8 metra długości. Rosja posiada około 10 takich jednostek i buduje kolejne. SBU nie podała, który z okrętów tego projektu został trafiony w ostatniej operacji. W sierpniu 2024 roku Ukraina informowała o trafieniu i zatopieniu okrętu podwodnego Rostów nad Donem, dokładnie tej samej klasy. Wtedy miało to zostać dokonane podczas ataku powietrznego na Sewastopol.

Rosyjski okręt podwodny Rostów nad Donem. Zdjęcie ilustracyjne
Rosyjski okręt podwodny Rostów nad Donem. Zdjęcie ilustracyjne
Źródło: mil.ru

Zakład przetwórstwa gazowego zaatakowany

Ponadto, jak w poniedziałek powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikatorze Telegram, Ukraińcy uderzyli w zakład przetwórstwa gazowego w Astrachaniu. "Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i potężny pożar. Skala szkód jest w trakcie ustalania" - przekazano.

Według sztabu Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazowego to jedno z kluczowych przedsiębiorstw rosyjskiego przemysłu naftowo-gazowego. Każdego roku przetwarza się tam do 3,5 miliona ton siarki, która jest wykorzystywana do produkcji materiałów wybuchowych.

OGLĄDAJ: Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"
pc

Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP, kyivindependent.com

Źródło zdjęcia głównego: SBU

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica