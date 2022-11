Rosyjski portal: Kreml szykuje się na ogromne straty na froncie

Do lata 2023 roku nieodwracalne straty wśród Rosjan zmobilizowanych na wojnę przeciwko Ukrainie sięgną 100 tysięcy osób - pisze w piątek rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na źródło zbliżone do rosyjskiego sztabu generalnego. Zabitych i rannych władze Rosji planują zastąpić poborowymi.

Kreml prognozuje straty wśród rosyjskich żołnierzy

Według źródła do wiosny 2023 roku ministerstwo obrony planuje przygotować 120 tysięcy poborowych, którzy będą mogli być wysłani na Ukrainę , by uzupełnić straty wśród zmobilizowanych do tej pory.

Ogłoszona 21 września mobilizacja w Rosji objęła około 300 tysięcy ludzi - informuje portal. Jak dodaje, to znaczy, że - jeśli zrealizują się najgorsze prognozy Kremla - do lata co trzeci zmobilizowany zginie, będzie ranny albo wzięty do niewoli.