Spacer amerykańskiej delegacji po Moskwie. "To wspaniałe miasto"

Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

We wtorek w Moskwie odbyły się rozmowy amerykańskiej i rosyjskiej delegacji o propozycji planu pokojowego dla Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział między innymi specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć amerykańskiego lidera Jared Kushner oraz przywódca Rosji Władimir Putin.

Zanim jednak delegacja z Waszyngtonu spotkała się z Putinem, jej członkowie odbyli spacer po Moskwie w towarzystwie przedstawicieli miejskiego ratusza. Na nagraniach opublikowanych przez agencję Reutersa widać, jak Witkoff i Kushner spacerują po centrum rosyjskiej stolicy, w tym placu Czerwonym.

"To wspaniałe miasto"

Na początku amerykańsko-rosyjskich rozmów Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po stolicy - relacjonowała agencja Reutera. - To wspaniałe miasto - odpowiedział wysłannik Trumpa.

Nie była to pierwsza wizyta Witkoffa w Moskwie. Tylko w tym roku pięć razy pojawił się na Kremlu: w lutym, marcu, dwukrotnie kwietniu oraz w sierpniu.

Pięć godzin negocjacji, kompromisu brak

Wtorkowe rozmowy delegacji trwały ponad pięć godzin. Po dyskusji doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, przekazał, że nie udało się wypracować kompromisu. - Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał i ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił na X, że "zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA". "Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)" - dodał.

As expected, Russia rejected the terms that Ukraine and the US agreed to.



Russia doesn't want to negotiate anything other the terms of Ukraine's (and the West's) surrender.



We should not permit Putin to keep stringing the US along in perpetuity. — George Barros (@georgewbarros) December 2, 2025 Rozwiń

