Świat

Spacer amerykańskiej delegacji po Moskwie. "To wspaniałe miasto"

Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Źródło: Reuters
Czekając na rozpoczęcie rozmów na Kremlu o możliwości zakończenia wojny w Ukrainie, delegacja z USA wybrała się we wtorek na spacer po centrum Moskwy. - To wspaniałe miasto - mówił później wysłannik amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff, pytany o wrażenia przez Władimira Putina.

We wtorek w Moskwie odbyły się rozmowy amerykańskiej i rosyjskiej delegacji o propozycji planu pokojowego dla Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział między innymi specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć amerykańskiego lidera Jared Kushner oraz przywódca Rosji Władimir Putin.

Zanim jednak delegacja z Waszyngtonu spotkała się z Putinem, jej członkowie odbyli spacer po Moskwie w towarzystwie przedstawicieli miejskiego ratusza. Na nagraniach opublikowanych przez agencję Reutersa widać, jak Witkoff i Kushner spacerują po centrum rosyjskiej stolicy, w tym placu Czerwonym.

Klatka kluczowa-70410
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem

"To wspaniałe miasto"

Na początku amerykańsko-rosyjskich rozmów Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po stolicy - relacjonowała agencja Reutera. - To wspaniałe miasto - odpowiedział wysłannik Trumpa.

Nie była to pierwsza wizyta Witkoffa w Moskwie. Tylko w tym roku pięć razy pojawił się na Kremlu: w lutym, marcu, dwukrotnie kwietniu oraz w sierpniu.

Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Steve Witkoff i Jared Kushner spacerujący po centrum Moskwy przed rozmowami z Władimirem Putinem
Źródło: Yekaterina Shamarova / Zuma Press / Forum
Steve Witkoff i Jared Kushner w Moskwie
Steve Witkoff i Jared Kushner w Moskwie
Źródło: Yekaterina Shamarova / Zuma Press / Forum

Pięć godzin negocjacji, kompromisu brak

Wtorkowe rozmowy delegacji trwały ponad pięć godzin. Po dyskusji doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, przekazał, że nie udało się wypracować kompromisu. - Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał i ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

"Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA"

"Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA"

"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny

"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny

George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił na X, że "zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA". "Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)" - dodał.

OGLĄDAJ: Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"
pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: Reuters, Kyiv Independent

Źródło zdjęcia głównego: Yekaterina Shamarova / Zuma Press / Forum

Władimir PutinSteve WitkoffWojna w UkrainieRosjaMoskwaAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
