Spacer amerykańskiej delegacji po Moskwie. "To wspaniałe miasto"

We wtorek w Moskwie odbyły się rozmowy amerykańskiej i rosyjskiej delegacji o propozycji planu pokojowego dla Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział między innymi specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć amerykańskiego lidera Jared Kushner oraz przywódca Rosji Władimir Putin.
Zanim jednak delegacja z Waszyngtonu spotkała się z Putinem, jej członkowie odbyli spacer po Moskwie w towarzystwie przedstawicieli miejskiego ratusza. Na nagraniach opublikowanych przez agencję Reutersa widać, jak Witkoff i Kushner spacerują po centrum rosyjskiej stolicy, w tym placu Czerwonym.
"To wspaniałe miasto"
Na początku amerykańsko-rosyjskich rozmów Putin powiedział Witkoffowi, że cieszy się z jego wizyty i zapytał go o jego wcześniejszy spacer po stolicy - relacjonowała agencja Reutera. - To wspaniałe miasto - odpowiedział wysłannik Trumpa.
Nie była to pierwsza wizyta Witkoffa w Moskwie. Tylko w tym roku pięć razy pojawił się na Kremlu: w lutym, marcu, dwukrotnie kwietniu oraz w sierpniu.
Pięć godzin negocjacji, kompromisu brak
Wtorkowe rozmowy delegacji trwały ponad pięć godzin. Po dyskusji doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow, przekazał, że nie udało się wypracować kompromisu. - Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał i ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.
George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił na X, że "zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA". "Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)" - dodał.
Autorka/Autor: mgk/akr
Źródło: Reuters, Kyiv Independent
Źródło zdjęcia głównego: Yekaterina Shamarova / Zuma Press / Forum