Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

EN_01661118_0767 (1)
Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce
Źródło: TVN24
Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Zginęły co najmniej trzy osoby, a 12 zostało rannych - podały miejscowe władze. Wśród ofiar są dzieci. W związku z atakiem sił rosyjskich na ukraińską stolicę poderwane zostały polskie myśliwce.

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było potężne eksplozje, a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Władze o ofiarach i rannych

Wojskowa administracja miasta podała, że w wyniku nocnych ataków sił rosyjskich zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Mer Witalij Kliczko przekazał, że wśród 12 rannych znalazło się dwoje dzieci.

Miejscowe władze podały listę budynków, które ucierpiały w wyniku ataków, pociski uszkodziły m.in. kilka wysokich bloków mieszkalnych. Kliczko poinformował, że najbardziej ucierpiała wschodnia część stolicy, a w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

Na publikowanych w sieci zdjęciach widać płonące mieszkania i kłęby dymu unoszące się z budynków.

Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało nad ranem, że w związku z atakiem sił rosyjskich na terytorium Ukrainy, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" uruchomiono "wszystkie niezbędne procedury".

Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów
Źródło: Efrem Lukatsky/Associated Press/East News

"Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano.

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Efrem Lukatsky/Associated Press/East News

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijów
Czytaj także:
Donald Trump
Trump "za dobry" na pokojowego Nobla. Zasługuje na "nagrodę Trumpa"
Świat
Polska przekazała kolejne zestawy Starlink
Co dalej ze Starlinkami? Wicepremier Ukrainy: prowadzimy rozmowy z Polakami
Świat
Prezydent Argentyny Javier Milei
Prezydent uciekł ze spotkania z wyborcami. Obrzucili jego samochód kamieniami
Świat
Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Kulisy Rady Gabinetowej, były minister pobity, strzały w szkole
Warto wiedzieć
Lato, słońce, gorąco, lipiec, sierpień, upał
Dziś ponad 30 stopni i powrót burz
METEO
imageTitle
Szok w Anglii. Manchester United wyeliminowany przez czwartoligowca
EUROSPORT
Premier Donald Tusk podczas wystąpienia przed koncertem z okazji Dnia Niepodległości Republiki Mołdawii
"Buna seara". Tusk zaskoczył
Polska
Ivana Brønlund
Skandal w Danii. "Ja decyduję o tym, kim jestem"
Marcin Masewicz
Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach
Były minister pobity. "Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany"
WARSZAWA
imageTitle
Lista drużyn z awansem do Ligi Mistrzów. Kiedy losowanie?
EUROSPORT
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
Dziecięcy zeszyt, wynik testu. Mają tropy w sprawie góry śmieci blokujących drogę
WARSZAWA
Norweska fregata Thor Heyerdahl. Zdjęcie z 23 sierpnia 2025 roku
Polowanie na rosyjski okręt podwodny
Świat
imageTitle
"Wszystko dzieje się po coś". Polki o dramatycznym meczu
Najnowsze
Konsultacje społeczne w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ponad połowa dzielnic przeciwko nocnej prohibicji
WARSZAWA
Donald Trump
"Trump łamie kardynalną zasadę"
BIZNES
"Czy kobiety powinny być chirurgami?" Kontrowersyjny program kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich
Chirurżki: nie powinniśmy patrzeć na płeć
Marek Nowicki
2025-08-25T172852Z_1_LWD959025082025RP1_RTRWNEV_C_9590-UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-VILLAGE-0009
Bitwa na granicy kolejnego obwodu. "Rosjanie weszli i próbują się zakotwiczyć"
Świat
Włoskie Alpy. Cortina d’Ampezzo
Tablet zamiast kurtki wiatrówki. Górscy ratownicy alarmują
METEO
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania
Co z pomocą dla Ukraińców? "My jesteśmy im coś winni"
Renata Kijowska
Silny wiatr, wichura
Nie tylko upał. Ostrzeżenia w 15 województwach
METEO
Rodzice z dziećmi po strzelaninie w katolickiej szkole w Minnesocie
Dzieci brały udział w porannej mszy. Wtedy padły strzały
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"
Polska
Karol Nawrocki podczas Rady Gabinetowej
"Będą się powoli przekonywać, jak bardzo niebezpieczny jest Nawrocki"
Polska
imageTitle
Koncert Djokovicia, ale dopiero od drugiego seta
EUROSPORT
imageTitle
Podano godzinę meczu Świątek w US Open
EUROSPORT
27 1940 fpf gosc 2-0013
"Jak się panowie ministrowie nie ogarną, dzieci stracą prawo do szkoły"
Polska
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Sektor w tarapatach. Zwolnienia na horyzoncie
BIZNES
Służby natleniają rzekę Wkrę
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"
WARSZAWA
imageTitle
US Open bez zeszłorocznego półfinalisty. Wydał komunikat
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Wizyta Nawrockiego w Waszyngtonie. Wiadomo, z kim spotka się w drodze powrotnej
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica