Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było potężne eksplozje, a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Russians suddenly launched missile attacks on sleeping people in Kyiv in the middle of the night. A residential building was destroyed, there are wounded and dead, including a child.

Putin is a maniac who kills civilians in response to all requests for peace.



Władze o ofiarach i rannych

Wojskowa administracja miasta podała, że w wyniku nocnych ataków sił rosyjskich zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Mer Witalij Kliczko przekazał, że wśród 12 rannych znalazło się dwoje dzieci.

Miejscowe władze podały listę budynków, które ucierpiały w wyniku ataków, pociski uszkodziły m.in. kilka wysokich bloków mieszkalnych. Kliczko poinformował, że najbardziej ucierpiała wschodnia część stolicy, a w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

Na publikowanych w sieci zdjęciach widać płonące mieszkania i kłęby dymu unoszące się z budynków.

This night, russian troops again attacked apartment buildings in Kyiv. There are casualties among the civilian population.



Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało nad ranem, że w związku z atakiem sił rosyjskich na terytorium Ukrainy, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" uruchomiono "wszystkie niezbędne procedury".

"Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano.

❗️Uwaga, w nocy z 27 na 28 sierpnia 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza ataki rakietowe na terytorium Ukrainy.



