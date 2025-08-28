Nocny atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było potężne eksplozje, a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.
Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.
Władze o ofiarach i rannych
Wojskowa administracja miasta podała, że w wyniku nocnych ataków sił rosyjskich zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Mer Witalij Kliczko przekazał, że wśród 12 rannych znalazło się dwoje dzieci.
Miejscowe władze podały listę budynków, które ucierpiały w wyniku ataków, pociski uszkodziły m.in. kilka wysokich bloków mieszkalnych. Kliczko poinformował, że najbardziej ucierpiała wschodnia część stolicy, a w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.
Na publikowanych w sieci zdjęciach widać płonące mieszkania i kłęby dymu unoszące się z budynków.
Polska poderwała myśliwce
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało nad ranem, że w związku z atakiem sił rosyjskich na terytorium Ukrainy, "w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" uruchomiono "wszystkie niezbędne procedury".
"Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie.
Zaznaczono, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazano.
Autorka/Autor: momo/ft
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Efrem Lukatsky/Associated Press/East News