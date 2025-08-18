Rosjanie ostrzelali Charków. Wśród rannych sześcioro dzieci

Atak sił rosyjskich na Charków Źródło: Reuters

> Trzy osoby zginęły, w tym dwuletni chłopiec, a 17 zostało rannych, w tym sześcioro dzieci - poinformowały władze Charkowa. Siły rosyjskie zaatakowały to miasto w nocy z niedzieli na poniedziałek. Atakowane były także inne miasta Ukrainy, w tym Sumy i Odessa. Mer Charkowa Ihor Terechow napisał w kanale Telegram, że uszkodzonych zostało 12 wieżowców mieszkalnych.

Rosjanie przypuścili ataki przed spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA w Waszyngtonie.

Charków po nocnym ataku sił rosyjskich Źródło: DSNS Ukrainy

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały również o zmasowanym ataku dronów ze wschodu i zachodu na Odessę. "W mieście słychać wybuchy" - poinformował mer Hennadij Truchanow.

> 57-letnia kobieta została ranna w rosyjskim ataku na północno-wschodni region Sum, który uszkodził co najmniej kilkanaście domów mieszkalnych i budynek placówki edukacyjnej – poinformowały władze regionalne.

"Wróg nadal celowo atakuje infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim – zdradziecko, nocą" – napisał na Telegramie Ołeh Hryhorow, szef administracji obwodowej w graniczących z Rosją Sumach.

> W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 127 starć bojowych - przekazał w poniedziałkowym sprawozdaniu sztab generalny armii ukraińskiej. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w rejonie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie szturmowały pozycje żołnierzy ukraińskich ponad 40-krotnie.

> Wołodymyr Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce – powiedział w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO. Prezydent Ukrainy jest już w Waszyngtonie, w rozmowach z Trumpem będą mu towarzyszyć europejscy liderzy. Rozmowy będą dotyczyć zakończenia wojny i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Zełenski ocenił w niedzielę, że gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "historyczną decyzją". Podkreślił, że takie gwarancje powinny zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu.

> Przed wylotem do USA przywódcy państw "koalicji chętnych" wzięli udział w wideokonferencji z prezydentem Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji prasowej, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.

W niedzielę Von der Leyen spotkała się też z Zełenskim w Brukseli.

Zełesnki w Brukseli Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

> W niedzielę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podsumował szczyt na Alasce, w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN. - Zgodziliśmy się w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe - powiedział.

- Nie sądziliśmy, że byliśmy w jakimkolwiek stopniu bliscy zgody na ochronę z tytułu artykułu 5. ze strony Stanów Zjednoczonych – dodał, odwołując się do artykułu zobowiązującego NATO do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.

Prezydencki doradca powiedział również, że Rosja zaoferowała "ustępstwa w sprawie niektórych innych regionów" poza Donbasem, lecz odmówił ich wymienienia.

Wśród osiągnięć spotkania Trumpa z Putinem Witkoff wymienił też zapowiedź zapisania w rosyjskim prawie zobowiązania do niewysuwania kolejnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy i nieatakowania innych państw, kiedy porozumienie pokojowe zostanie "skodyfikowane".

> Rosja zgadza się, że każde przyszłe porozumienie pokojowe na Ukrainie musi dawać Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa, ale Moskwa potrzebuje również wiarygodnych zapewnień bezpieczeństwa – powiedział w poniedziałek rano Michaił Uljanow, wysłannik Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

