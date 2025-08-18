Logo strona główna
Świat

Rosjanie ostrzelali Charków. Wśród rannych sześcioro dzieci

Charków
Atak sił rosyjskich na Charków
Źródło: Reuters
Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 1272 dni temu. Tuż przed wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, Rosja zaatakowała rakietami balistycznymi przygraniczne regiony Ukrainy. W Charkowie zginęły trzy osoby, wśród nich jest dwuletni chłopiec. Co najmniej 17 osób zostało rannych. Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podsumował szczyt na Alasce. Państwa "koalicji chętnych" rozmawiały z Zełenskim przed wizytą w Waszyngtonie. Oto najważniejsze informacje minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Trzy osoby zginęły, w tym dwuletni chłopiec, a 17 zostało rannych, w tym sześcioro dzieci - poinformowały władze Charkowa. Siły rosyjskie zaatakowały to miasto w nocy z niedzieli na poniedziałek. Atakowane były także inne miasta Ukrainy, w tym Sumy i Odessa. Mer Charkowa Ihor Terechow napisał w kanale Telegram, że uszkodzonych zostało 12 wieżowców mieszkalnych.

Rosjanie przypuścili ataki przed spotkaniem Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA w Waszyngtonie.

Charków po nocnym ataku sił rosyjskich
Charków po nocnym ataku sił rosyjskich
Źródło: DSNS Ukrainy

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały również o zmasowanym ataku dronów ze wschodu i zachodu na Odessę. "W mieście słychać wybuchy" - poinformował mer Hennadij Truchanow.

> 57-letnia kobieta została ranna w rosyjskim ataku na północno-wschodni region Sum, który uszkodził co najmniej kilkanaście domów mieszkalnych i budynek placówki edukacyjnej – poinformowały władze regionalne.

"Wróg nadal celowo atakuje infrastrukturę cywilną w obwodzie sumskim – zdradziecko, nocą" – napisał na Telegramie Ołeh Hryhorow, szef administracji obwodowej w graniczących z Rosją Sumach.

> W ciągu ostatniej doby na froncie doszło do 127 starć bojowych - przekazał w poniedziałkowym sprawozdaniu sztab generalny armii ukraińskiej. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w rejonie miasta Pokrowsk w obwodzie donieckim, gdzie siły rosyjskie szturmowały pozycje żołnierzy ukraińskich ponad 40-krotnie.

> Wołodymyr Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce – powiedział w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO. Prezydent Ukrainy jest już w Waszyngtonie, w rozmowach z Trumpem będą mu towarzyszyć europejscy liderzy. Rozmowy będą dotyczyć zakończenia wojny i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Zełenski ocenił w niedzielę, że gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "historyczną decyzją". Podkreślił, że takie gwarancje powinny zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

> Przed wylotem do USA przywódcy państw "koalicji chętnych" wzięli udział w wideokonferencji z prezydentem Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji prasowej, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.

W niedzielę Von der Leyen spotkała się też z Zełenskim w Brukseli.

Zełesnki w Brukseli
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

> W niedzielę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podsumował szczyt na Alasce, w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN. - Zgodziliśmy się w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, które określiłbym jako przełomowe - powiedział.

- Nie sądziliśmy, że byliśmy w jakimkolwiek stopniu bliscy zgody na ochronę z tytułu artykułu 5. ze strony Stanów Zjednoczonych – dodał, odwołując się do artykułu zobowiązującego NATO do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.

Prezydencki doradca powiedział również, że Rosja zaoferowała "ustępstwa w sprawie niektórych innych regionów" poza Donbasem, lecz odmówił ich wymienienia.

Wśród osiągnięć spotkania Trumpa z Putinem Witkoff wymienił też zapowiedź zapisania w rosyjskim prawie zobowiązania do niewysuwania kolejnych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy i nieatakowania innych państw, kiedy porozumienie pokojowe zostanie "skodyfikowane".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Przełomowe" gwarancje i "ustępstwa" terytorialne Rosji. Nowe informacje

"Przełomowe" gwarancje i "ustępstwa" terytorialne Rosji. Nowe informacje

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję

Donbas za zamrożenie linii frontu. Putin miał wysunąć propozycję

> Rosja zgadza się, że każde przyszłe porozumienie pokojowe na Ukrainie musi dawać Kijowowi gwarancje bezpieczeństwa, ale Moskwa potrzebuje również wiarygodnych zapewnień bezpieczeństwa – powiedział w poniedziałek rano Michaił Uljanow, wysłannik Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os, tas/ads

Źródło: PAP, Reuters, Ukraińska Prawda

Źródło zdjęcia głównego: DSNS Ukrainy

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieWładimir PutinWołodymyr ZełenskiKremlUSADonald TrumpWaszyngton
