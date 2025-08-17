Zełenski: to komplikuje sytuację

Sikorski: będziemy bronić zasady nic o Ukrainie bez Ukrainy Źródło: TVN24

> W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem USA w Białym Domu. Według "New York Timesa" zaproszenie otrzymali również europejscy przywódcy.

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephu przekazał, że decyzja o ewentualnym udziale europejskich urzędników w spotkaniu w Waszyngtonie, zapadnie w ten weekend.

Zapytany, czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz mógłby towarzyszyć Zełenskiemu w podróży do Białego Domu, Wadephul odpowiedział, że wielu Europejczyków byłoby chętnych do podróży z prezydentem Ukrainy, gdyby taka decyzja zapadła.

- To zostanie uzgodnione w ten weekend, a gotowość Friedricha Merza do wzięcia na siebie odpowiedzialności jest oczywista; bardzo wyraźnie to zademonstrował w ciągu ostatnich kilku dni. Omówimy to wspólnie - powiedział Wadephul niemieckiej stacji ARD.

> Prezydent Ukrainy odniósł się do sobotniego oświadczenia przywódców ośmiu państw nordyckich i bałtyckich, którzy ocenili między innymi, że osiągnięcie pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją wymaga zawieszenia broni i gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Zełenski podziękował im za wsparcie.

"Widzimy, że Rosja odrzuca liczne apele o zawieszenie broni i nie postanowiła jeszcze, kiedy zatrzyma zabijanie. To komplikuje sytuację. Jeśli brak im woli, by wydać prosty rozkaz wstrzymania ataków, wiele wysiłku może wymagać sprawienie, by Rosja miała wolę (...) pokojowej koegzystencji z sąsiadami przez dziesięciolecia" – napisał ukraiński przywódca w mediach społecznościowych.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025 Rozwiń Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację Źródło: X

> Główną przyczyną wojny na Ukrainie jest niezdolność Rosji do zaakceptowania upadku ZSRR. Władimir Putin, mówiąc podczas szczytu na Alasce o "głównych przyczynach wojny", tylko potwierdził to, że jego cele, w tym żądania wysunięte w 2022 r., pozostają niezmienne - oświadczył szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna.

> Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie, a teraz presja na nią musi być tak duża, że Putin nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko zakończyć walki - powiedział szef fińskiego rządu Petteri Orpo, zwracając uwagę na rolę prezydenta Finlandii Alexandra Stubba w działaniach na rzecz pokoju.

Według doniesień mediów Stubb miałby udać się w poniedziałek do Waszyngtonu, by towarzyszyć i wesprzeć Zełenskiego w rozmowie z Donaldem Trumpem.

> Prezydent USA chciałby, żeby jego spotkanie z liderami Ukrainy i Rosji, Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, odbyło się w przyszły piątek - podał w sobotę serwis Axios, powołując się na źródła. Według niego Putin zaproponował Chiny w ramach gwaranta bezpieczeństwa dla Ukrainy.

> Prezydent USA Donald Trump, po spotkaniu z Putinem na Alasce, stwierdził podczas rozmowy z europejskimi liderami, że można szybko osiągnąć pokój, jeśli Ukraina wycofa się z reszty obwodu donieckiego – donosi "New York Times". W zamian rosyjski przywódca miał zaoferować zawieszenie broni.

"(Wołodymyr) Zełenski i europejscy przywódcy stanowczo sprzeciwiają się takiemu odstąpieniu niezamieszkanych terenów, które również zawierają ważne linie obronne i są bogate w minerały. Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że ostateczne porozumienie nie może zakładać zgody Kijowa na trwałe oddanie jakiegokolwiek ukraińskiego terytorium suwerennego, co naruszałoby ukraińską konstytucję" – donosi dziennik.

Trump jednak miał również powiedzieć, że Putin zgodził się, iż Ukraina powinna mieć silne gwarancje bezpieczeństwa, choć nie w ramach NATO. Amerykański prezydent powiedział Europejczykom, że amerykańscy żołnierze mogliby być częścią tych gwarancji.

