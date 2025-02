1083 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Zamrożenie środków przez USA stanowi poważne zagrożenie dla badań domniemanych rosyjskich zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na ukraińskie źródła. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Strażnicy więzień, w których przetrzymywani są ukraińscy jeńcy, byli zachęcani do okrucieństwa i ignorowania restrykcji dotyczących stosowania przemocy - podał "Wall Street Journal", powołując się na Rosjan, którzy zeznawali w śledztwie Międzynarodowego Trybunału Karnego.

> Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w tym tygodniu przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa odwiedzą Ukrainę; stanie się to jeszcze przed Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa. Forum to zbiera się w piątek, 14 lutego.

> Szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że USA zainwestowały w obronę Ukrainy tak wiele, że trudno byłoby im się z tego wycofać. - Liczymy na to, że prezydent Donald Trump lubi być zwycięzcą i chce zasłużyć na pokojową nagrodę Nobla, a to wymaga doprowadzenia do sprawiedliwego pokoju - podkreślił.