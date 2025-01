Bomby spadły na dwa obwody, Rosjanie zajmują kolejne wsie w Donbasie

1067 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę. Siły rosyjskie zrzuciły bomby kierowane na obwody chersoński i sumski. Projekt DeepState monitorujący sytuację na froncie poinformował o dalszych postępach Rosjan w Donbasie. Z miasta Pokrowsk ewakuowano wszystkie dzieci - poinformowały tamtejsze władze. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosjanie odnotowują postępy w obwodzie donieckim, zajmując kolejne wsie - przekazał ukraiński projekt DeepState monitorujący sytuację na froncie. Na propagandowych rosyjskich kanałach na Telegramie zostały opublikowane zdjęcia żołnierzy ojczystej armii, którzy wkroczyli do Wełykiej Nowosiłki, uznawanej za ważny bastion i węzeł logistyczny na południu obwodu donieckiego. Według DeepState, walka o wieś dobiega końca. Z pobliskiego miasta Pokrowsk, dokąd zbliża się ofensywa sił rosyjskich, zostały ewakuowane wszystkie dzieci - powiedział szef tamtejszych władz Serhij Dobriak.

> Stany Zjednoczone nie zawiesiły pomocy wojskowej dla Ukrainy - oświadczył w sobotę w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w reakcji na podpisanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa rozporządzenia zawieszającego program pomocy zagranicznej na 90 dni.W piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Według źródeł PAP ma to dotyczyć również wsparcia USA dla Ukrainy, choć nie pomocy dla Izraela .

> Ministerstwo rozwoju Ukrainy skierowało apel do polskich resortów finansów oraz infrastruktury, a także do Komisji Europejskiej w związku ze skargami ukraińskich przewoźników drogowych na kary pieniężne nakładane na nich podczas przewozów w Polsce - podała w sobotę agencja Interfax-Ukraina. Według ministerstwa, ukraińscy przewoźnicy drogowi wypełniają wprowadzony od 1 listopada 2024 roku przez rząd RP obowiązek rejestracji przewoźników z państw trzecich w systemie SENT/RMPD podczas przejazdu przez terytorium Polski.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, która w sobotę złożyła wizytę w Kijowie. W trakcie poinformował, że Ukraina jest gotowa do tranzytu gazu z Azerbejdżanu do Europy . Według Zełenskiego Azerbejdżan "ma duże możliwości eksportowe, wynoszące 25 miliardów metrów sześciennych". -Możemy wykorzystać naszą infrastrukturę, jeśli kraje w Europie będą potrzebowały gazu. Ale nie rosyjskiego gazu - dodał prezydent.

> Ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles podczas wywiady telewizyjnego, stwierdziła, że "nie może wykluczyć" wysłania wysłania wojsk hiszpańskich do Ukrainy w przypadku zawarcia porozumienia Rosją. Wyjaśniła, że póki co "jest za wcześnie, by o tym mówić". - Tam, gdzie jest scenariusz pokoju, zawsze można liczyć na Hiszpanię - dodała.