Świat

"W ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju"

Donald Trump
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1268 dni temu. Prezydent Finlandii Alexander Stubb, po zakończonych rozmowach europejskich liderów z Donaldem Trumpem, stwierdził, że prezydent USA "w ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju". Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Ukraiński atak na rurociąg "Przyjaźń", który dostarcza ropę naftową na Węgry i ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, jest skandaliczny - napisał na platformie X szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

> Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce będzie ukierunkowane na to, by dowiedzieć się, w jakim miejscu jest każda ze stron. - Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie - powiedział.

> Donald Trump nie był zbyt optymistyczny co do rezultatów spotkania z Władimirem Putinem na Alasce. Sam przyznał, że "w ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju" - przekazał prezydent Finlandii Alexander Stubb po zakończonych rozmowach europejskich liderów z prezydentem USA.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: ABACAPRESS POOL

> Podczas spotkania Trump-Putin muszą być zachowane interesy Ukrainy i Europy - podkreślał kanclerz Niemiec Friedrich Merz po wideokonferencji z Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że wszelkie kwestie dotyczące zmiany granic Ukrainy nie mogą być omawiane bez udziału Kijowa. - Moje stanowisko nie zmieniło się, gdyż jego fundamentem jest konstytucja - wyjaśnił.

> Prezydent USA Donald Trump powiedział liderom Ukrainy i krajów europejskich, że Stany Zjednoczone mogą udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa pod pewnymi warunkami - podało Politico, powołując się na trzy źródła zaznajomione z przebiegiem rozmowy.

> Armia ukraińska na froncie traci kilkuset żołnierzy w ciągu doby - przekazał w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Według BBC ukraiński przywódca po raz pierwszy ujawnił szczegółowe dzienne straty w szeregach sił zbrojnych po wybuchu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

OGLĄDAJ: "Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia"
Putin, Trump

"Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”

Putin, Trump
> Stany Zjednoczone zawiesiły część sankcji na Rosję, by umożliwić dokonanie transakcji potrzebnych do zorganizowania piątkowego szczytu przywódców USA i Rosji na Alasce - powiadomiło Biuro Kontroli nad Aktywami Zagranicznymi ministerstwa finansów USA.

> Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zatrzymały 17-letniego Ukraińca, który na zlecenie obcego wywiadu przeprowadzał akty dywersji - poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

> Prezydent USA Donald Trump zamierza zaoferować Władimirowi Putinowi dostęp do pierwiastków ziem rzadkich, możliwość wykorzystania zasobów w Cieśnienie Beringa i zniesienie części sankcji na rosyjski przemysł lotniczy, aby skłonić go do zakończenia wojny w Ukrainie - podał „Telegraph”.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ABACAPRESS POOL

UkrainaRosjaWojna w Ukrainie
