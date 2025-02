1079 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Grupa dronów Shahed zaatakowała w nocy z czwartku na piątek kilka obwodów ukraińskich. W Kijowie było słychać wybuchy. Sztab generalny sił ukraińskich poinformował o ataku na lotnisko w rosyjskim Primorsko-Achtarsku, skąd są odpalane bezzałogowce uderzeniowe do ataków na cele w Ukrainie. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Jednostki Sił Systemów Bezzałogowych wojsk Ukrainy zaatakowały lotnisko w rosyjskim Primorsko-Achtarsku, skąd odpalane były drony uderzeniowe do ataków na cele na Ukrainę - powiadomił w czwartek sztab generalny w Kijowie. "Jest to obiekt operacyjnego bazowania samolotów. Służy do przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania bezzałogowych statków powietrznych Shahed na terytorium Ukrainy, a także do obsługi technicznej samolotów wykonujących zadania w obwodach zaporoskim i chersońskim" - podał sztab.