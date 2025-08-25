Kolejna wymiana jeńców. W grupie porwany dziennikarz i były mer

Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube

> Minister spraw zagranicznych Węgie Peter Szijjarto oskarżył w niedzielę prezydenta Ukrainy o stosowanie gróźb pod adresem jego kraju. W zamieszczonym na platformie X poście wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków grożących bezpieczeństwu energetycznemu Węgier.

> Prezydent Karol Nawrocki z okazji Dnia Niepoleglości Ukrainy napisał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia" - czytamy w nim.

> Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że przedłuża program szkoleń ukraińskich żołnierzy do końca 2026 roku. Do tej pory na terenie Wielkiej Brytanii przeszkolono ponad 50 tysięcy wojskowych. Rozszerzenie programu wiąże się z przypadającym dziś Dniem Niepodległości Ukrainy.

> W Dniu Niepodległości Ukrainy przeprowadzono w niedzielę wymianę jeńców z Rosją, w ramach której do ukraińskiej ojczyzny powrócili m.in. dziennikarz Dmytro Chyluk. Powrócił do domu po 3,5 latach niewoli. Na początku marca 2022 r. został uprowadzony wraz z własnym ojcem z domu pod Kijowem. Na budynku jego agencji w centrum Kijowa wisi od tego czasu transparent z postulatem uwolnienia reportera.

Z Rosji odzyskano także Wołodymyra Mykołajenkę. Ten były mer Chersonia na południu Ukrainy spędził w rosyjskiej niewoli ponad trzy lata. Umieszczono go na listach osób do wymiany, jednak odmówił powrotu do kraju na rzecz ciężko chorego towarzysza z celi w rosyjskim więzieniu – wyjaśnił szef administracji prezydenta Zełenskiego, Andrij Jermak.

Wymiana jeńców w Ukrainie Źródło: PAP/EPA/STRINGER

> Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, zaangażował się w mediację mającą zakończyć wojnę na Ukrainie; w sobotę rozmawiał o tym telefonicznie z europejskimi przywódcami, w tym z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

> Papież Leon XIV zachęcił wiernych do przyłączenia się do inicjatywy światowej modlitwy za Ukrainę i o pokój w tym kraju. Mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w obchodzony w niedzielę Dzień Niepodległości Ukrainy.

Żołnierze ukraińscy Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

> Ministerstwo obrony Norwegii ogłosiło w niedzielę, że przeznaczy około 7 miliardów koron (ponad 2,5 miliardów złotych) na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Do Ukrainy trafią m in. pociski do systemów Patriot. Do dostaw dla Kijowa dołączą Niemcy, które przekażą radary.

> Premier Kanady Mark Carney przybył w niedzielę z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa w związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. W krótkim wpisie na platformie X zapowiedział zwiększenie wsparcia i wysiłków Kanady na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy.

> Ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Syzrań w obwodzie samarskim na południu Rosji; spadające fragmenty ukraińskich dronów wywołały też pożar w porcie Usł-Ługa w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju – podały w niedzielę władze lokalne.

> Ukraiński atak z użyciem drona spowodowała krótkotrwały pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji, uszkodził transformator pomocniczy i doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało w niedzielę rano biuro prasowe elektrowni.

