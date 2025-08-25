Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
PODSUMOWANIE

Kolejna wymiana jeńców. W grupie porwany dziennikarz i były mer

Wymiana jeńców w Ukrainie
Ukraina zaatakowała dronami stację pompowania ropy "Uniecza" rurociągu Przyjaźń
Źródło: Reuters/@MAGYARBIRDS via YouTube
Zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 1278 dni temu. Między Ukrainą i Rosją doszło w niedzielę do wymiany jeńców. Na Ukrainę powrócili między innymi dziennikarz Dmytro Chyluk i były mer miasta Chersoń Wołodymyr Mykołajenko, który nie chciał współpracować z rosyjskimi władzami okupacyjnymi. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny.

> Minister spraw zagranicznych Węgie Peter Szijjarto oskarżył w niedzielę prezydenta Ukrainy o stosowanie gróźb pod adresem jego kraju. W zamieszczonym na platformie X poście wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków grożących bezpieczeństwu energetycznemu Węgier.

> Prezydent Karol Nawrocki z okazji Dnia Niepoleglości Ukrainy napisał list do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia" - czytamy w nim.

Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Człowiek Trumpa w Kijowie. Zełenski wręczył mu order

> Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że przedłuża program szkoleń ukraińskich żołnierzy do końca 2026 roku. Do tej pory na terenie Wielkiej Brytanii przeszkolono ponad 50 tysięcy wojskowych. Rozszerzenie programu wiąże się z przypadającym dziś Dniem Niepodległości Ukrainy.

> W Dniu Niepodległości Ukrainy przeprowadzono w niedzielę wymianę jeńców z Rosją, w ramach której do ukraińskiej ojczyzny powrócili m.in. dziennikarz Dmytro Chyluk. Powrócił do domu po 3,5 latach niewoli. Na początku marca 2022 r. został uprowadzony wraz z własnym ojcem z domu pod Kijowem. Na budynku jego agencji w centrum Kijowa wisi od tego czasu transparent z postulatem uwolnienia reportera.

Z Rosji odzyskano także Wołodymyra Mykołajenkę. Ten były mer Chersonia na południu Ukrainy spędził w rosyjskiej niewoli ponad trzy lata. Umieszczono go na listach osób do wymiany, jednak odmówił powrotu do kraju na rzecz ciężko chorego towarzysza z celi w rosyjskim więzieniu – wyjaśnił szef administracji prezydenta Zełenskiego, Andrij Jermak.

Wymiana jeńców w Ukrainie
Wymiana jeńców w Ukrainie
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

> Prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, zaangażował się w mediację mającą zakończyć wojnę na Ukrainie; w sobotę rozmawiał o tym telefonicznie z europejskimi przywódcami, w tym z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

> Papież Leon XIV zachęcił wiernych do przyłączenia się do inicjatywy światowej modlitwy za Ukrainę i o pokój w tym kraju. Mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w obchodzony w niedzielę Dzień Niepodległości Ukrainy.

Żołnierze ukraińscy
Żołnierze ukraińscy
Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade HANDOUT

> Ministerstwo obrony Norwegii ogłosiło w niedzielę, że przeznaczy około 7 miliardów koron (ponad 2,5 miliardów złotych) na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Do Ukrainy trafią m in. pociski do systemów Patriot. Do dostaw dla Kijowa dołączą Niemcy, które przekażą radary.

> Premier Kanady Mark Carney przybył w niedzielę z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa w związku z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. W krótkim wpisie na platformie X zapowiedział zwiększenie wsparcia i wysiłków Kanady na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy.

Nawrocki napisał list do Zełenskiego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki napisał list do Zełenskiego

Polska

> Ukraińskie drony zaatakowały przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Syzrań w obwodzie samarskim na południu Rosji; spadające fragmenty ukraińskich dronów wywołały też pożar w porcie Usł-Ługa w obwodzie leningradzkim na północnym zachodzie kraju – podały w niedzielę władze lokalne.

> Ukraiński atak z użyciem drona spowodowała krótkotrwały pożar w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji, uszkodził transformator pomocniczy i doprowadził do spadku mocy eksploatacyjnej jednego z bloków - poinformowało w niedzielę rano biuro prasowe elektrowni.

>> CZYTAJ WIĘCEJ W KONKRET24: (Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Przydacz

TVN24 HD
NA ŻYWO

Przydacz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaRosjaWojna na Ukrainie
Czytaj także:
imageTitle
Duet Polaków w akcji. Plan transmisji 2. dnia US Open w Eurosporcie i HBO Max
EUROSPORT
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
WARSZAWA
Premier Finlandii
Kraj potwierdza możliwość wysłania wojska do Ukrainy. " To nie jest drobnostka"
Świat
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
WARSZAWA
Agnieszka Holland odbiera z rąk Andrzeja Pągowskiego nagrodę-portret Andrzeja Wajdy
Festiwal poświęcony Andrzejowi Wajdzie rozwija skrzydła
Kultura i styl
imageTitle
Piłka meczowa, fotoreporter na korcie. Rosjanin szalał, potem przegrał i roztrzaskał rakietę
EUROSPORT
Starship
Lot Starshipa wstrzymany. Jest nowa data startu
METEO
Ekrem Imamoglu
"W imię ludzkości, w imię sumienia...". Dramatyczny apel w sprawie Gazy
Świat
Tak wygląda plac po dawnym budynku
Dwóch strażaków nie żyje, winnych na razie brak. Rok po tragedii
Filip Czekała
Karol Nawrocki
To będzie kolejne weto prezydenta?
BIZNES
imageTitle
Zalewski zadebiutował. Od razu w podstawowym składzie
EUROSPORT
sklejka wybuch
Kula ognia i gęsty dym nad stolicą. "Odgłosy eksplozji były bardzo silne"
Świat
imageTitle
Polskie siatkarki wracają do gry. O której godzinie dzisiaj mecz z Kenią?
EUROSPORT
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
WARSZAWA
Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
WARSZAWA
Siergiej Ławrow
Ławrow znów o spotkaniu Putina z Zełenskim. Mówi o "spekulacjach"
Świat
Zabrze
Jest nowy prezydent Zabrza. Przesądziło 106 głosów
Katowice
Wypadek na A2 na wysokości miejscowości Tarnawa Rzepińska
Tragiczny wypadek na A2, nowa ustawa wiatrakowa, Linette poza US Open
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogoda, deszcz, burze, lato
Dziś opady w części kraju, możliwe burze
METEO
imageTitle
Real Madryt odpowiedział Barcelonie. Mbappe bohaterem
EUROSPORT
imageTitle
Szwajcarka postawiła się Sabalence tylko w pierwszym secie
EUROSPORT
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odwołał pokaz dokumentu
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto nie chciał filmu, bo "bał się pozwu Hamasu"
Justyna Kobus
imageTitle
Wisła Kraków nie do zatrzymania. Mknie do ekstraklasy
Najnowsze
Karol Nawrocki
Nawrocki napisał list do Zełenskiego
Polska
imageTitle
Wzruszająca przemowa Sereny Williams. Świątek pod wrażeniem
EUROSPORT
Będzie padał ulewny deszcz
Uwaga, intensywny deszcz. Są ostrzeżenia IMGW
METEO
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
"To jest wojna i takie są realia tej wojny"
Świat
Upał w Hiszpanii
Upały w Hiszpanii. Tak jeszcze tam nie było
METEO
Czy wiatraki szkodzą zdrowiu?
Odpowiedź na weto prezydenta? Ministra chce nowej ustawy jeszcze we wrześniu
Polska
imageTitle
Złoty gol w końcówce. Gospodarze górą w derbach Trójmiasta
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica