Według oficjalnych komunikatów w Kijowie walki w przygranicznym regionie "będą trwały tak długo, jak będzie to konieczne". Analitycy wojskowi, zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie, twierdzą, że "operacja rozpoczęta siedem miesięcy temu dobiega końca".

Zdobyta Sudża

Rosyjski analityk Rusłan Lewijew z wywodzącego się z Rosji projektu Conflict Intelligence Team, który monitoruje przebieg wojny i dokumentuje zbrodnie wojenne, powiedział w niezależnej telewizji Dożd, że "historia przyczółka kurskiego dobiega końca, a wojska ukraińskie się wycofują". Według niego wszystkie obszary przygranicznego regionu, które dostały się pod kontrolę wojsk rosyjskich, "zostały zajęte praktycznie bez walki". To samo dotyczy Sudży. Jego zdaniem, żołnierze ukraińscy mogą próbować utrzymać rosyjskie wioski na granicy z własnym państwem "jeszcze przez kilka dni".

Rosyjski kanał na Telegramie Rybar, zbliżony do rosyjskiego ministerstwa obrony, przekazał, że dowódcom ukraińskim udało się wycofać z obwodu kurskiego "najbardziej gotowe do walk i stosunkowo wartościowe jednostki". Jak podał Rybar, ukraińskie siły powietrznodesantowe i specjalne są przerzucane do obwodu donieckiego, w okolice miast Czasiw Jar, Toreck i Pokrowsk.