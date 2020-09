Negocjacje wrogich stron przypieczętowane uściskiem i zgodą na wymianę więźniów. "Dobra robota"

W trakcie negocjacji prowadzonych w Szwajcarii strony konfliktu w Jemenie zgodziły się w niedzielę na wymianę ponad tysiąca więźniów. Krok ten ma na celu ożywienie procesu pokojowego. Specjalny wysłannik ONZ oświadczył, że chce wykorzystać to porozumienie, by utorować drogę do zawieszenia broni i politycznego zakończenia trwającej już pięć lat wojny.