Bułgarski premier: nie udostępnimy broni Ukrainie. Szef Pentagonu: USA wyślą dodatkowe wojska do Bułgarii

Premier Bułgarii Kirił Petkow spotkał się w sobotę w Sofii z szefem Pentagonu generałem Lloydem Austinem. Szef bułgarskiego rządu oświadczył na wspólnej konferencji prasowej, że Bułgaria nie udostępni Ukrainie broni. Sekretarz Obrony USA zapowiedział tymczasem, że do rozmieszczonej w Bułgarii międzynarodowej grupy bojowej NATO dołączy kompania piechoty zmechanizowanej z USA.

USA wyślą wojska do Bułgarii

Generał Lloyd Austin na konferencji prasowej w Sofii poinformował, że Stany Zjednoczone zgodziły się na wysłanie do Bułgarii wyposażonej w wozy bojowe typu Stryker kompanii piechoty zmechanizowanej - To bardzo mocny sygnał skierowany do wszystkich naszych sojuszników w NATO - dodał.