Słowacja przyjmuje uciekających Ukraińców. Na granicy pomagają im wolontariusze

Jak podaje portal dennikn.sk, we wtorek rano - przy przejściach granicznych z Ukrainą - zaczęły funkcjonować punkty, które będą służyły jako stanowiska medyczne. "Do tej pory opiekę medyczną przybywającym uchodźcom zapewniały jedynie karetki pogotowia. Uruchomienie hotspotów potwierdzili szef izby ratowniczej Frantiszek Majersky i Ministerstwo Zdrowia".

"Cały czas przyjeżdżają samochody, które zabierają swoje rodziny"

Po uchodźców, którzy już przekroczyli granicę, co pewien czas podjeżdżają autobusy, którymi zabierani są oni w bezpieczne miejsce. - Cały czas przyjeżdżają nowe samochody, również na ukraińskich blachach, które zabierają swoje rodziny. Nie widziałem tutaj osób, które kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Wygląda to dość dobrze, jeśli chodzi o organizację - wszyscy wiedzą, gdzie chcą jechać - relacjonuje Jurecki. Pytane przez niego ukraińskie rodziny, odpowiadały, że jadą do Czech czy Słowacji. Ruch jest też w drugą stronę - na granicy pojawiają się Ukraińcy, którzy chcą wrócić do domu i bronić swojego państwa. - Na razie jeszcze nie są przepuszczani - informuje Jurecki.