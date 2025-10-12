Uderzyli 1400 kilometrów od granicy. "Na tyłach Rosji nie ma bezpiecznych miejsc"

Ufa jest stolicą Baszkirii Źródło: Google Earth

- Ten atak pokazuje, że na głębokich tyłach Rosji nie ma już bezpiecznych miejsc - powiedział ukraińskiej telewizji Kanał 24 funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Przekazał, że drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "A" SBU uderzyły w rafinerię w mieście Ufa w Baszkirii w sobotę. Na terenie zakładu wybuchł pożar.

Ufa jest jednym z największych centrów przeróbki ropy naftowej w Rosji i zaopatruje rosyjskie siły zbrojne w paliwo. To już trzeci atak na rafinerie w Baszkirii od września tego roku - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Ufa znajduje się 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą. W stolicy Baszkirii, położonej na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji, działają trzy rafinerie, jedna z nich należy do koncernu Rosnieft. Moce przerobowe tych trzech zakładów wynoszą 23,5 milionów ton ropy rocznie - podał Moscow Times.

Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie

Według szacunków ukraińskich ekspertów, obecne moce produkcyjne rafinerii w Rosji, z powodu systematycznych ataków dronów ukraińskich, spadły o co najmniej 20 procent.

7 października rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że drony ukraińskie zaatakowały rafinerię w Tiumeni w azjatyckiej części Rosji. Moc przerobowa tego zakładu wynosi dziewięć milionów ton ropy rocznie.

Ukraiński portal Defense Express, zajmujący się tematyką wojskową, napisał wówczas, że w zakład uderzyły drony, które pokonały odległość liczącą dwa tysiące kilometrów od linii frontu.

