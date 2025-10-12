Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uderzyli 1400 kilometrów od granicy. "Na tyłach Rosji nie ma bezpiecznych miejsc"

Ufa, Rosja
Ufa jest stolicą Baszkirii
Źródło: Google Earth
Drony dalekiego zasięgu Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały rafinerię w mieście Ufa, stolicy rosyjskiej Baszkirii. Zakład znajduje się 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą.

- Ten atak pokazuje, że na głębokich tyłach Rosji nie ma już bezpiecznych miejsc - powiedział ukraińskiej telewizji Kanał 24 funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Przekazał, że drony dalekiego zasięgu Centrum Operacji Specjalnych "A" SBU uderzyły w rafinerię w mieście Ufa w Baszkirii w sobotę. Na terenie zakładu wybuchł pożar.

Kryzys paliwowy w Rosji. "Każdy kolejny cios będzie bardziej bolesny"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys paliwowy w Rosji. "Każdy kolejny cios będzie bardziej bolesny"

Tatiana Serwetnyk

Ufa jest jednym z największych centrów przeróbki ropy naftowej w Rosji i zaopatruje rosyjskie siły zbrojne w paliwo. To już trzeci atak na rafinerie w Baszkirii od września tego roku - napisał niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times.

Ufa znajduje się 1400 kilometrów od granicy z Ukrainą. W stolicy Baszkirii, położonej na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji, działają trzy rafinerie, jedna z nich należy do koncernu Rosnieft. Moce przerobowe tych trzech zakładów wynoszą 23,5 milionów ton ropy rocznie - podał Moscow Times.

Ukraińcy atakują rosyjskie rafinerie

Według szacunków ukraińskich ekspertów, obecne moce produkcyjne rafinerii w Rosji, z powodu systematycznych ataków dronów ukraińskich, spadły o co najmniej 20 procent.

7 października rosyjskie kanały na Telegramie poinformowały, że drony ukraińskie zaatakowały rafinerię w Tiumeni w azjatyckiej części Rosji. Moc przerobowa tego zakładu wynosi dziewięć milionów ton ropy rocznie.

Ukraiński portal Defense Express, zajmujący się tematyką wojskową, napisał wówczas, że w zakład uderzyły drony, które pokonały odległość liczącą dwa tysiące kilometrów od linii frontu.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
kawa-015254

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

kawa-015254
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: Kanał 24, Moscow Times

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

Udostępnij:
TAGI:
RosjaUkrainaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainiePaliwo
Czytaj także:
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
BIZNES
Lotnisko Balice
Dym w kabinie samolotu, maszyna uziemiona
Kraków
sklep owoce zakupy koszyk supermarket melony winogrona shutterstock_1275256162
Dietetyczka ostrzega. "Jeżeli czegoś pojawia się za dużo, przestaje być dobre"
Polska
shutterstock_2578967051
"Ból był straszny, nie do wytrzymania, paraliżujący". Pacjenci "błądzą w systemie"
Anna Bielecka
Zaatakowały mężczyznę siedzącego na ławce
Siedział na ławce. Zaatakowały go dwie 13-latki
Lublin
imageTitle
Urban może dokonać tego jako pierwszy
EUROSPORT
Korek przy Galerii Młociny
Trzy godziny w korku na podziemnym parkingu. "Wypuście ludzi z tego smrodu"
WARSZAWA
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
METEO
imageTitle
Mistrzowie NHL wciąż niepokonani
EUROSPORT
imageTitle
Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie przesądzona? "Decyzja zapadła"
EUROSPORT
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
BIZNES
Dominika Kozłowska
Nie słyszy i ma angaż w teatrze. "Nie chcę robić w życiu nic innego"
Iga Dzieciuchowicz
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
BIZNES
imageTitle
Szwedzi mają dość selekcjonera. "Odejdź wstrętny Duńczyku"
EUROSPORT
Wypadek podczas rajdu w miejscowości Maciejowice
Auto wjechało w reporterów podczas rajdu. "Mnie się udało tam skręcić cudem"
Opole
Całodobowy sklep monopolowy
Łomianki, Legionowo, Sulejówek, Grójec. Coraz więcej gmin z nocną prohibicją
WARSZAWA
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
METEO
Potrącenie na Marymonckiej
23 osoby zginęły od początku roku w wypadkach w Warszawie
WARSZAWA
Rodziny i bliscy izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy (2 sierpnia, Tel Awiw)
Zaczną zwalniać zakładników. Hamas potwierdza
Świat
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
BIZNES
imageTitle
Przewidywany skład Polski na mecz z Litwą
EUROSPORT
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
BIZNES
imageTitle
Szczególny wieczór Alby. Messi już może zacząć za nim tęsknić
EUROSPORT
Filip Turek
Rasistowskie wpisy potencjalnego szefa MSZ. Babisz żąda wyjaśnień
Świat
imageTitle
Propalestyńskie protesty i starcia z policją przed meczem. 22 osoby zatrzymane
EUROSPORT
BHDP_NA-35SA_CA_ HELICOPTER CRASH _ec0ac8f6-d88e-449c-a3ff-9c528f51bb76-0002
Śmigłowiec rozbił się tuż obok plaży. Nagranie
Świat
Zdjęcie satelitarne miejsca eksplozji fabryki amunicji w Tennessee
Tej eksplozji nikt nie przeżył. Zdjęcia przed i po
Świat
imageTitle
Sabalence puściły nerwy. Była o krok od dyskwalifikacji
EUROSPORT
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
METEO
Szpital w Szarm el-Szejk, Egipt
Wypadek w Szarm el-Szejk. Ofiary to katarscy urzędnicy
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica